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Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

2022-12-13 09:34:19
Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

#1
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Edinilen bilgiye göre, Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 16 BOD 03 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

#2
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın şiddetiyle Şahin model otomobil ikiye bölündü. Soyulgan ise savrularak ağır yaralandı.

#3
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

#5
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Trafik polisleri ise başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken ikiye bölünen otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

#6
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Öte yandan Sayılgan'ın hayatını kaybettiği kazadan yaklaşık 12 saat önce aynı yerde kaydettiği görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.

#7
Foto - Otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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