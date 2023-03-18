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Hayat-Aktüel
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Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

2023-03-18 19:04:10
Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çift, Avcılar’da son yolculuklarına uğurlandı. Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Baca duvarının örülmesinde ihmal iddiası ortaya atılırken damadın dayısı otel işletmesine dava açacaklarını söyledi.

#1
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Cenaze namazı öncesi konuşan gelinin dayısı Bülent Yazar, “Düğünleri vardı maalesef balayı için gönderdiğimiz yerden cenazelerini teslim ettiler. Davayı sonuna kadar devam edeceğiz, böyle ihmallerin olmaması için bunu aydınlatacağız. Diğer canlarımız yanmasın, her gün gençlerimiz evleniyor bu gibi, tatil yerlerine gidiyorlar. Acımız çok büyük, tarif edecek bir şeyim yok. Evlerine giremediler, götürdükleri eşyalarını dahi açamamışlar, çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok” dedi.

#2
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

"24 SAAT GİBİ BİR ZAMANDA GAZA MARUZ KALMIŞLAR" Damadın dayısı Ali Bayat ise, “Sapa sağlam giden insanlar otelde akşam rahatsızlanıyorlar. Ambulans çağrılıyor otele, artık ne şekilde müdahale ediliyorsa, bunlar tekrardan geri dönüyor. Ertesi sabah veya diğer sabaha kadar otel tarafından bunlara ulaşılmıyor. Yani müşterinizin hasta olduğunu görüyorsunuz, insan merak etmez mi? Bunlar size misafir neyi var neyi yok insan bir kapıyı tıklatır.

#3
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Hastaneden geri geldikten sonra neden bunlar kontrol edilmedi? Burada büyük bir problem var, yani bu çocuklar 24 gibi bir zamanda bu gaza maruz kalmışlar. Burada otelin büyük bir ihmali var” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Nevşehir'de kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mutlu ve Kader Akbaş çiftine mezar olan otelde incelemeler sürüyor.

#5
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

#6
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Jandarma ekipleri otelde tekrar inceleme yaptı. Otel odasının altında bulunan kazan dairesinden veya bacadan sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl ve nereden girdiği araştırılıyor.

#7
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

BACA OTELE YAPIŞIK OLARAK YAPILMIŞ Sonradan monte edildiği iddia edilen baca, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapılmış. Bacalar örülürken 4'lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı belirtildi.

#8
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin bacasının iki gün önce temizlendiği de edinilen bilgiler arasında.

#9
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

İki gün önce Ahmet B. tarafından bacanın temizlendiği belirtilirken, Ahmet B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bacanın temizliği sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını araştırıyor.

#10
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

2017 YILINDA RUHSAT ALMIŞ Fatih Ü. tarafından 2017 yılında yapılan otel, Emin A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldı.

#11
Foto - Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Otelin dışında bulunan ve bir cephesi otele yapışık olan kalorifer bacasının projeye uygun olup olmadığı da inceleniyor.

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