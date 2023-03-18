2023-03-18 19:04:10 Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çift, Avcılar’da son yolculuklarına uğurlandı. Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Baca duvarının örülmesinde ihmal iddiası ortaya atılırken damadın dayısı otel işletmesine dava açacaklarını söyledi.