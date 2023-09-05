  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş

2023-09-05 09:50:00
Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş

Asırlarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarının portreleri genellikle hep yan durdukları şekildedir. Neredeyse tüm padişahların yan durmalarının bir nedeni varmış. O duruşun altındaki sır ise çözüldü! Meğer yan durmalarının çok etkileyici bir nedeni varmış… Osmanlı padişahlarının portrelerine ya da fotoğraflarına bakıldığında en dikkat çeken nokta duruşlarıdır. Bütün padişahların yan durduğu , sağ ya da sol profilden resmedildikleri bilinmektedir. Aslında bu şekilde durmalarının daha güzel görünmek için değil başka bir sebepten dolayı olduğu öğrenildi. Meğer sağ ya da sol profilden yan durarak poz vermelerinin nedeni buymuş…

#1
Foto - Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ilk önce bir beylik olarak kurulan ve daha sonra dünyanın büyük bir kısmına hükmeden Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile bir imparatorluk haline geldi. 1299 yılında kurulan ve başlangıcından sonuna kadar tam 36 padişahın liderlik yaptığı Osmanlı, 624 yıl boyunca hüküm sürdü. Tüm Osmanlı padişahları ise dönemin ressamlarına kendi portrelerini çizdirdi. Hepsinde dikkat çeken detay ise duruşlarıydı. Sağ ya da sol profilden yan durarak portrelerinin çizilmesini istiyorlardı. Genel bir kanıya göre bu duruşun güzel olduğu için padişahların bunu tercih ettiği düşünülse de aslında olayın güzellikle pek de alakasının olmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafların altında yatan sır ise duyanları şaşkına çevirdi.

#2
Foto - Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş

Dünyaya hükmetmiş ve yön vermiş her imparatorlukta en önemli kriter hem iç hem de dış otoritedir. Febus Efendi, Osmanlı’nın saraylarında 23 yıla yakın bir süre boyunca 3 padişah ve 1 halifeye fotoğrafçılık yapmıştır. Sarayın fotoğrafçısı Febus Efendi, yaptığı bir röportajında padişahların dışarıya servis edilen fotoğraflar konusunda oldukça hassas olduklarından söz etmiştir. Febus Efendinin fotoğrafçılığına ilişkin ise şu sözler söylenmiştir: "Hakikaten sanatkârane ve nefis fotoğraflar çektirmek isterseniz Beyoğlu’nda Doğru Yol’da olan Febüs Fotoğrafhanesi'ne müracaat ediniz." Yan poz verme olayı yalnızda Osmanlı padişahlarında değil Roma imparatorlarında da söz konusudur. Bu pozlar aslında bir gücü temsil etmektedir. İmparatorlar, burun figürünün gücü ve heybeti temsil ettiğini düşünmektedir. Yakından bakıldığı zamanda “kartal gagasına” benzetilen kemerli burun, o dönemlerde soylu insanlarda bulunan özelliklerden biri olarak ön plana çıkıyor. O dönemin algısına göre kemerli burun gücü ve zenginliği ifade ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu da bu düşünceye sahipti. Güçlü ve yırtıcı bir hayvan olan kartal, o dönemde kemerli burunlarda kartal gagası imgesini taşıyordu. Dolayısıyla imparatorlar da güçlerini o şekilde sembolize etmişlerdi. Hem Osmanlı imparatorlarında hem de Roma krallarında kemerli burun bir güç sembolüydü. Dolayısıyla yan durarak poz vermelerinin altındaki sır da aslında güçlerini göstermekti.

O ilimizde yeni göl keşfedildi
Yaşam

O ilimizde yeni göl keşfedildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 850 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip bir göl keşfedildi.
Ebrar gibi ecdad düşmanlarına karşı kalpleri titreten vaaz!
Sosyal Medya

Ebrar gibi ecdad düşmanlarına karşı kalpleri titreten vaaz!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'un Abdulhamid Han'a hakaretine tepki yağdı.
Tanju Özcan bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu bunun için istifa etmiyor!
Siyaset

Tanju Özcan bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu bunun için istifa etmiyor!

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını belirterek, 'Hangi ajansla..
Türkiye’ye şok
Gündem

Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın

10 Eylül'de yurt genelinde soğuk havalar bekleniyor. Karadeniz'deki illerimiz Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da ise bambaşka bir durum..
Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ
Ekonomi

Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ

Küresel ekonomik kriz dünyada etkisini gosteriyor. Finans Analisti ve uzman isimler ons altının, doların son durumu hakkında değil bu kez Su..
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Dünya

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ı anlatan belgeseli takdim etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23