2023-09-05 09:50:00 Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş
Asırlarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarının portreleri genellikle hep yan durdukları şekildedir. Neredeyse tüm padişahların yan durmalarının bir nedeni varmış. O duruşun altındaki sır ise çözüldü! Meğer yan durmalarının çok etkileyici bir nedeni varmış… Osmanlı padişahlarının portrelerine ya da fotoğraflarına bakıldığında en dikkat çeken nokta duruşlarıdır. Bütün padişahların yan durduğu , sağ ya da sol profilden resmedildikleri bilinmektedir. Aslında bu şekilde durmalarının daha güzel görünmek için değil başka bir sebepten dolayı olduğu öğrenildi. Meğer sağ ya da sol profilden yan durarak poz vermelerinin nedeni buymuş…