Osmanlı padişahlarının o fotoğraflarının sırrı çözüldü! Meğer yan durmalarının nedeni buymuş

Dünyaya hükmetmiş ve yön vermiş her imparatorlukta en önemli kriter hem iç hem de dış otoritedir. Febus Efendi, Osmanlı’nın saraylarında 23 yıla yakın bir süre boyunca 3 padişah ve 1 halifeye fotoğrafçılık yapmıştır. Sarayın fotoğrafçısı Febus Efendi, yaptığı bir röportajında padişahların dışarıya servis edilen fotoğraflar konusunda oldukça hassas olduklarından söz etmiştir. Febus Efendinin fotoğrafçılığına ilişkin ise şu sözler söylenmiştir: "Hakikaten sanatkârane ve nefis fotoğraflar çektirmek isterseniz Beyoğlu’nda Doğru Yol’da olan Febüs Fotoğrafhanesi'ne müracaat ediniz." Yan poz verme olayı yalnızda Osmanlı padişahlarında değil Roma imparatorlarında da söz konusudur. Bu pozlar aslında bir gücü temsil etmektedir. İmparatorlar, burun figürünün gücü ve heybeti temsil ettiğini düşünmektedir. Yakından bakıldığı zamanda “kartal gagasına” benzetilen kemerli burun, o dönemlerde soylu insanlarda bulunan özelliklerden biri olarak ön plana çıkıyor. O dönemin algısına göre kemerli burun gücü ve zenginliği ifade ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu da bu düşünceye sahipti. Güçlü ve yırtıcı bir hayvan olan kartal, o dönemde kemerli burunlarda kartal gagası imgesini taşıyordu. Dolayısıyla imparatorlar da güçlerini o şekilde sembolize etmişlerdi. Hem Osmanlı imparatorlarında hem de Roma krallarında kemerli burun bir güç sembolüydü. Dolayısıyla yan durarak poz vermelerinin altındaki sır da aslında güçlerini göstermekti.