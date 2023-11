"KONUŞMAMI KESTİLER" - 80 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, New York'ta düzenlenen törende, kendisinin de Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile birikte başrolleri paylaştığı, Martin Scorsese'nin "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) filmi için "Tarihsel Simge ve Yaratıcıya Saygı" ödülünü vermek üzere sahneye çıktı. De Niro, Osage şefi Geoffrey Standing Bear'ın uzun metrajlı videosunun oynatılmasının ardından hazırladığı konuşmayı sahnede okudu ve konuşmasının başlangıcının kesildiğini söyledi.