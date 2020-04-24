Oruçlunun duası ne zaman kabul olur? İftar vakti duası

Ramazan ayında oruçlunun duasının geri çevrilmediği vakit. Dua; kul ile sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah arasında kurulan manevî bir bağdır, dertlerin devası, kırık gönüllerin gıdasıdır. Dua, kulluğun göstergesi, Peygamberimizin beyanı ile ibadetin özüdür. Dua ile kul; arzularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını yüce Allah’a arz eder. Rabbimiz Kur’an’da “Kullarım, sana benden sorarlarsa (de ki): Ben (onlara) yakınım, dua edip yalvaran, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm…” buyurmakta. Oruçlunun duası reddolunmayacağına göre, oruç açma duanı nedir, oruç açarken okunacak dua?