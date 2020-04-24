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Ramazan
9
Oruçlunun duası ne zaman kabul olur? İftar vakti duası

2020-04-24 17:20:29
Oruçlunun duası ne zaman kabul olur? İftar vakti duası

Ramazan ayında oruçlunun duasının geri çevrilmediği vakit. Dua; kul ile sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah arasında kurulan manevî bir bağdır, dertlerin devası, kırık gönüllerin gıdasıdır. Dua, kulluğun göstergesi, Peygamberimizin beyanı ile ibadetin özüdür. Dua ile kul; arzularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını yüce Allah’a arz eder. Rabbimiz Kur’an’da “Kullarım, sana benden sorarlarsa (de ki): Ben (onlara) yakınım, dua edip yalvaran, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm…” buyurmakta. Oruçlunun duası reddolunmayacağına göre, oruç açma duanı nedir, oruç açarken okunacak dua?

#1
Foto - Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı iftar duası. Oruç açarken iftarda hangi dualar okunur? Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor: “Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (İbni Mâce, Siyâm, 48)

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı iftar duası. Oruç açarken iftarda hangi dualar okunur? Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor: “Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (İbni Mâce, Siyâm, 48)

#2
Foto - Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir.

Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir.

#3
Foto - Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır.“ Resulullah ( s.a.a.): “Oruç sabrın yarısıdır.” İmam Ali (a.s): “Oruç, kul ile Yaradanı arasında bir ibadettir, Allah’tan başka kimse onu bilemez.”

Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır.“ Resulullah ( s.a.a.): “Oruç sabrın yarısıdır.” İmam Ali (a.s): “Oruç, kul ile Yaradanı arasında bir ibadettir, Allah’tan başka kimse onu bilemez.”

#4
Foto - Resulullah (s.a.a): “Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur.” “Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu.” İftar duası anlamı “Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22)

Resulullah (s.a.a): “Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur.” “Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu.” İftar duası anlamı “Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22)

#5
Foto - Ramazan Ayında 4 Şeyi Çok Yapın: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu Estağfirullah. Allâhümme innî es'elükel cenneh Ve eûzu bike minennâr.

Ramazan Ayında 4 Şeyi Çok Yapın: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu Estağfirullah. Allâhümme innî es'elükel cenneh Ve eûzu bike minennâr.

#6
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