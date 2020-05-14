2020-05-14 10:06:27 Ortalık karışacak! İran ittifakını savunan Esed cephesi, Putin'e adeta meydan okuyor
Suriye’yi harabeye çeviren Esed cephesi ve Rusya safları adeta birbirine girdi. Daha önce, Esed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Suriye Halk Konseyi Üyesi Halid el-Abud, açıklamalarına devam ediyor. Abud’a rejim taraftarlarının destek vermesi, rejim medyasının Putin aleyhinde haberleri artırması ve İran ile ittifakın daha olumlu olduğu iddiaları da dikkatlerden kaçmıyor.