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Dünya
19
Ortalık karışacak! İran ittifakını savunan Esed cephesi, Putin'e adeta meydan okuyor

2020-05-14 10:06:27
Ortalık karışacak! İran ittifakını savunan Esed cephesi, Putin'e adeta meydan okuyor

Suriye’yi harabeye çeviren Esed cephesi ve Rusya safları adeta birbirine girdi. Daha önce, Esed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Suriye Halk Konseyi Üyesi Halid el-Abud, açıklamalarına devam ediyor. Abud’a rejim taraftarlarının destek vermesi, rejim medyasının Putin aleyhinde haberleri artırması ve İran ile ittifakın daha olumlu olduğu iddiaları da dikkatlerden kaçmıyor.

#1
Foto - Önemli ağırlık merkezleri olan taraflar arasındaki iç anlaşmazlıklar kötüleşirken, Rus çevreler de Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Aynı şekilde son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan saldırılarla genişleyen medya kampanyalarıyla ilgili anlaşmazlıklar da arttı.

Önemli ağırlık merkezleri olan taraflar arasındaki iç anlaşmazlıklar kötüleşirken, Rus çevreler de Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Aynı şekilde son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan saldırılarla genişleyen medya kampanyalarıyla ilgili anlaşmazlıklar da arttı.

#2
Foto - Uzmanlar, Şarku’l Avsat’a yaptıkları açıklamalarda, önceki açıklamaları nedeniyle Moskova’dan özür dilemeyi reddeden Suriye Halk Konseyi üyesi Halid el-Abud’un açıklamasında kullanılan tona dikkati çekti. Birtakım uzmanlar, Abud’un “düşüncelerini ifade etme hakkına sahip olduğunu” ve bu medya ifadelerinin rejim liderliğindeki taraflardan destek aldığını belirtti. Halid el-Abud’un, öncelikle bir iç mesaj göndermek istediği söylenirken, Şam’ın “Moskova’nın Beşşar Esed hakkındaki güçlü kampanyalarına” cevap verdiği savunuldu.

Uzmanlar, Şarku’l Avsat’a yaptıkları açıklamalarda, önceki açıklamaları nedeniyle Moskova’dan özür dilemeyi reddeden Suriye Halk Konseyi üyesi Halid el-Abud’un açıklamasında kullanılan tona dikkati çekti. Birtakım uzmanlar, Abud’un “düşüncelerini ifade etme hakkına sahip olduğunu” ve bu medya ifadelerinin rejim liderliğindeki taraflardan destek aldığını belirtti. Halid el-Abud’un, öncelikle bir iç mesaj göndermek istediği söylenirken, Şam’ın “Moskova’nın Beşşar Esed hakkındaki güçlü kampanyalarına” cevap verdiği savunuldu.

#3
Foto - Abud’dan yeni açıklama <br> Abud, Facebook üzerinden yeni bir açıklamada daha bulundu. Açıklamada, önceki tavrına dikkati çeken Abud, Esed rejiminin, kendisine karşı hamlelere cevap verme hakkına sahip olduğunu ve İran- Hizbullah ile ittifakının sağlamlığını vurguladı.

Abud’dan yeni açıklama
Abud, Facebook üzerinden yeni bir açıklamada daha bulundu. Açıklamada, önceki tavrına dikkati çeken Abud, Esed rejiminin, kendisine karşı hamlelere cevap verme hakkına sahip olduğunu ve İran- Hizbullah ile ittifakının sağlamlığını vurguladı.

#4
Foto - Rusya’nın çıkar elde etmek için Suriye’de askeri müdahalede bulunduğunu söyleyen Abud, İran-Hizbullah ittifakının rejime yaradığını belirtti.

Rusya’nın çıkar elde etmek için Suriye’de askeri müdahalede bulunduğunu söyleyen Abud, İran-Hizbullah ittifakının rejime yaradığını belirtti.

#5
Foto - Esed’e yakın isimden Abud’a destek <br> Bu mesajın, eski bakan ve Esed’e yakın isimlerden Mehdi Dahlallah’tan destek aldığı da belirtildi.

Esed’e yakın isimden Abud’a destek
Bu mesajın, eski bakan ve Esed’e yakın isimlerden Mehdi Dahlallah’tan destek aldığı da belirtildi.

#6
Foto - Dahlallah, Putin’e saldırılar ve tehditler içeren Abub’un eski açıklamasının, “ifade özgürlüğünün genişlediğini ve tüm Suriyelilerin istediği şeyi söyleme hakkına sahip olduğunu göstermesi dolayısıyla olumlu bir durumu yansıttığını” söylemişti.

Dahlallah, Putin’e saldırılar ve tehditler içeren Abub’un eski açıklamasının, “ifade özgürlüğünün genişlediğini ve tüm Suriyelilerin istediği şeyi söyleme hakkına sahip olduğunu göstermesi dolayısıyla olumlu bir durumu yansıttığını” söylemişti.

#7
Foto - Rusya şimdilik sessiz <br> Moskova ise, son gelişmeler ve karşılıklı medya açıklamaları hususunda sessizliğini korudu.

Rusya şimdilik sessiz
Moskova ise, son gelişmeler ve karşılıklı medya açıklamaları hususunda sessizliğini korudu.

#8
Foto - Rus uzmanlar, Rusya medya organlarının hamlelerinin, “ekonomik işbirliği hacminin genişlemesi karşısında yolsuzluğun yayılmasının ve Rus şirketlerin faaliyetlerinin doğrudan engellenmesinin yol açtığı engeller dolayısıyla”, belirli bir sektördeki iş adamlarının can sıkıntısını göstermeye başladığını kaydetti.

Rus uzmanlar, Rusya medya organlarının hamlelerinin, “ekonomik işbirliği hacminin genişlemesi karşısında yolsuzluğun yayılmasının ve Rus şirketlerin faaliyetlerinin doğrudan engellenmesinin yol açtığı engeller dolayısıyla”, belirli bir sektördeki iş adamlarının can sıkıntısını göstermeye başladığını kaydetti.

#9
Foto - Ancak bu hamlelerin hızlıca siyasi boyut kazandığını söyleyen uzmanlar, durumun, Rusya- Türkiye anlaşmalarının uygulanmasını engelleme girişiminin yanı sıra, Anayasa Komitesi’nin kazanımları da dahil birçok kazanımı uygulamada rejimin ayak sürçmesinden kaynaklanan Rus rahatsızlığının arka planında geliştiğini ifade etti.

Ancak bu hamlelerin hızlıca siyasi boyut kazandığını söyleyen uzmanlar, durumun, Rusya- Türkiye anlaşmalarının uygulanmasını engelleme girişiminin yanı sıra, Anayasa Komitesi’nin kazanımları da dahil birçok kazanımı uygulamada rejimin ayak sürçmesinden kaynaklanan Rus rahatsızlığının arka planında geliştiğini ifade etti.

#10
Foto - Esas gelişmeler salgından sonra <br> Kaynaklar ise, koronavirüs salgının azalmaya başlamasından sonra ilerleyen günlerde daha açık gelişmelerin ortaya çıkacağını, çünkü Rusya’nın şu anda pandemiyle mücadeleye önem gösterdiğini vurguladı.

Esas gelişmeler salgından sonra
Kaynaklar ise, koronavirüs salgının azalmaya başlamasından sonra ilerleyen günlerde daha açık gelişmelerin ortaya çıkacağını, çünkü Rusya’nın şu anda pandemiyle mücadeleye önem gösterdiğini vurguladı.

#11
Foto - Bu krizden çıkışın, “siyasi geçiş meselesine” geri dönmeden mümkün olmadığı savunuldu.

Bu krizden çıkışın, “siyasi geçiş meselesine” geri dönmeden mümkün olmadığı savunuldu.

#12
Foto - İsrail saldırılarına dair dikkat çeken haberler <br> Öte yandan Rus basınında, İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği, daha geniş ve daha aktif boyutlar alan saldırıları hususunda da yeni açıklamalar yayınlandı.

İsrail saldırılarına dair dikkat çeken haberler
Öte yandan Rus basınında, İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği, daha geniş ve daha aktif boyutlar alan saldırıları hususunda da yeni açıklamalar yayınlandı.

#13
Foto - Rusya medya organları, İsrail saldırılarında hava savunma bataryalarının devre dışı bırakıldığını yazarak, bu durumun, “İran’ın Suriye’de yayılmasını engelleme gerekliliğine dair bir Rus anlayışı’ olduğunu belirttiler.

Rusya medya organları, İsrail saldırılarında hava savunma bataryalarının devre dışı bırakıldığını yazarak, bu durumun, “İran’ın Suriye’de yayılmasını engelleme gerekliliğine dair bir Rus anlayışı’ olduğunu belirttiler.

#14
Foto - ‘Esed’e karşı kampanyalarla birlikte kurallar da değişti’ <br> Analistler, Esed’e yönelik medya kampanyalarıyla eş zamanlı olarak, Moskova’nın ‘Suriye’deki durumla mücadele etmek için’ bazı kurallarında değişiklik yaptığına da dikkati çekti.

‘Esed’e karşı kampanyalarla birlikte kurallar da değişti’
Analistler, Esed’e yönelik medya kampanyalarıyla eş zamanlı olarak, Moskova’nın ‘Suriye’deki durumla mücadele etmek için’ bazı kurallarında değişiklik yaptığına da dikkati çekti.

#15
Foto - Ancak bir uzmanın Şarku’l Avsat’a belirttiğine göre bu durum, Kremlin’in Esed’den vazgeçmeye karar verdiği anlamına gelmiyor, ancak önceki tüm tecrübeleri gözden geçirme çerçevesine giriyor.

Ancak bir uzmanın Şarku’l Avsat’a belirttiğine göre bu durum, Kremlin’in Esed’den vazgeçmeye karar verdiği anlamına gelmiyor, ancak önceki tüm tecrübeleri gözden geçirme çerçevesine giriyor.

#16
Foto - Uzman, Moskova’nın şu anda koronavirüs salgınıyla meşgul olduğunu hatırlatırken, bunun da pozisyonunda ‘hızlı veya dramatik değişiklikler’ beklememe gerekliliği anlamına geldiğini vurguladı.

Uzman, Moskova’nın şu anda koronavirüs salgınıyla meşgul olduğunu hatırlatırken, bunun da pozisyonunda ‘hızlı veya dramatik değişiklikler’ beklememe gerekliliği anlamına geldiğini vurguladı.

#17
Foto - Son İsrail saldırıları hususunda ise bir Rus gazetesinin yorumcularından biri, “Rusya, İsrail’i görmezden geliyor ve Suriye de aynı şeyi yapıyor. Daha fazlası da söylenebilir; İran teknik olarak İsrail’e yanıt verebilir, ama bunu yapamaz. Nedenler herkes için aynı; Çatışma taraflarından hiçbiri, İsrail’in kaynaklarını Suriye topraklarında İran’a, Suriye’ye ve Rusya’ya karşı bir savaşta kullanmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Son İsrail saldırıları hususunda ise bir Rus gazetesinin yorumcularından biri, “Rusya, İsrail’i görmezden geliyor ve Suriye de aynı şeyi yapıyor. Daha fazlası da söylenebilir; İran teknik olarak İsrail’e yanıt verebilir, ama bunu yapamaz. Nedenler herkes için aynı; Çatışma taraflarından hiçbiri, İsrail’in kaynaklarını Suriye topraklarında İran’a, Suriye’ye ve Rusya’ya karşı bir savaşta kullanmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Öte yandan karikatürist Amjad Rasmi, Esed rejimi ile Rusya arasındaki ilişkiyi resmeden bir karikatür yayınladı.

Öte yandan karikatürist Amjad Rasmi, Esed rejimi ile Rusya arasındaki ilişkiyi resmeden bir karikatür yayınladı.

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