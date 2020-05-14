Ortalık karışacak! İran ittifakını savunan Esed cephesi, Putin'e adeta meydan okuyor

Son İsrail saldırıları hususunda ise bir Rus gazetesinin yorumcularından biri, “Rusya, İsrail’i görmezden geliyor ve Suriye de aynı şeyi yapıyor. Daha fazlası da söylenebilir; İran teknik olarak İsrail’e yanıt verebilir, ama bunu yapamaz. Nedenler herkes için aynı; Çatışma taraflarından hiçbiri, İsrail’in kaynaklarını Suriye topraklarında İran’a, Suriye’ye ve Rusya’ya karşı bir savaşta kullanmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.