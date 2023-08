Oppo Watch 4 Pro akıllı saat tanıtıldı

OPPO Watch 4 Pro, selefinden farklı bir tasarımla geliyor. Oppo, yeni modelde alüminyum alaşımdan vazgeçip yerine 316 paslanmaz çelik kasa kullanmış. Temel materyal, dokuyu ve mukavemeti artıran seramik. Bu model silikon ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Akıllı saatin ekranı 1.91 inç boyutunda ve kavisli geliyor. AMOLED panel, her zama açık ekran (always on display) ve LTPO teknolojisini destekliyor. Üst kısmında kavisli cam bulunan ekran, 378 x 496 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Saatin kasası 52.3 g ağırlığında. Oppo, Watch 4 Pro modelinde Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisi ve BES 2700 çipi içeren çift yonga seti bulunuyor. Qualcomm işlemci muhtemelen daha ağır görevleri üstlenirken, ikinci çip düşük güç modunda devreye giriyor. 2GB RAM 32GB dahili depolama alanı sunan saat, 24 saat boyunca kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen haritalaması, uyku takibi, kan şekeri seviyesi takibi, EKG ve fazlası için çeşitli sensörler kullanıyor. Saat, düzensiz kalp ritmi algıladığında uyarıyor, stres haritasını çıkarabiliyor ve hatta uykuda horlama risk değerlendirmesi sunuyor.