Öğrencilere gün doğdu: 70 bin kişiye istihdam fırsatı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öğrencilere gün doğdu: 70 bin kişiye istihdam fırsatı!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yetiştirilmek üzere 70 bine yakın personel alımı yapılacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Türkiye'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için geleceğin uzmanlarını yetiştirme programı kapsamında, dört Rus teknik üniversitesinin yüksek lisans programlarında eğitim görmek isteyen Türkiye vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladığını duyurdu.

4 ÜNİVERSİTEDE 70 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI Hedefe yönelik program, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü (NRU MPEI), Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (Bauman MGTU) ve Kazan Devlet Enerji Üniversitesi'nde (KGEU) yapılacak. 2026-2027 akademik yılı için 'Nükleer Enerji ve Isı Fiziği', 'Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği', 'Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği', 'Soğutma, Kriyojenik Mühendislik ve Yaşam Destek Sistemleri' gibi nükleer ve ilgili alanlarda eğitim verilmek üzere 70 kişilik kontenjan ayrıldı.

GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERE KARİYER YAPMA FIRSATI Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Nitelikli mühendis kadrosunun yetiştirilmesi, Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimi için kilit bir koşuldur. Nükleer güç santralinin işletilmesinden sorumlu olacak yeni nesil uzmanları hazırlamaya devam ediyoruz.

Rus üniversiteleri program katılımcılarına temel bilgileri sağlıyor. Bu bilgilerin pekiştirilmesi için faaliyetteki nükleer santrallerde staj imkanı sunuluyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., öğrencilere eğitimin her aşamasında tam destek sağlıyor.

Bu bilgilerin pekiştirilmesi için faaliyetteki nükleer santrallerde staj imkanı sunuluyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., öğrencilere eğitimin her aşamasında tam destek sağlıyor. Akkuyu NGS sahasında çalışan program mezunları, santralin işletme güvenilirliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Her yeni alım, daha fazla genç Türk mühendisine kaliteli eğitim alma ve yüksek teknoloji sektöründe kariyer yapma fırsatı sunuyor" dedi.

