Öğrencilere gün doğdu: 70 bin kişiye istihdam fırsatı!

4 ÜNİVERSİTEDE 70 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI Hedefe yönelik program, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü (NRU MPEI), Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (Bauman MGTU) ve Kazan Devlet Enerji Üniversitesi'nde (KGEU) yapılacak. 2026-2027 akademik yılı için 'Nükleer Enerji ve Isı Fiziği', 'Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği', 'Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği', 'Soğutma, Kriyojenik Mühendislik ve Yaşam Destek Sistemleri' gibi nükleer ve ilgili alanlarda eğitim verilmek üzere 70 kişilik kontenjan ayrıldı.