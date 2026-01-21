  • İSTANBUL
O takımda deprem olacak! Bu kadarını kimse beklemiyordu... Fenerbahçe yönetimi transfer görüşmeleri için
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, rotasını Alanya'ya kırdı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Alanya'ya gidiyor. Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri Maestro ve Ümit Akdağ için ısrarcı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de katılacağı, oyuncular Maestro ve Ümit Akdağ’ın da yer alacağı bir toplantıda resmi görüşme gerçekleştirecek. İki oyuncu adına yaz transfer dönemi için resmi teklif sunulacak.

Alanyaspor'un futbolcularına transfer teklifleri yağıyorAlanyaspor'un futbolcularına transfer teklifleri yağıyorSpor

22 yaşındaki iki futbolcu, gösterdikleri performansla dev takımların radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi ise transferi sezon sonu tamamlamayı planlıyor.

Ülkemize Adana Demirspor formasıyla giriş yapan genç orta saha, kısa sürede dev takımların radarına girdi. Sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro, dinamizmi ve gücüyle dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor formasıyla göz doldurdu; çıktığı 20 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

