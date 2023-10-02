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Yaşam
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O şelale gün geçtikçe kuruyor

2023-10-02 12:01:15
O şelale gün geçtikçe kuruyor

Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Arpet Şelalesi gün geçtikçe kuruyor.

#1
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

Küresel iklim krizinin belirtileri devam ediyor. Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Arpet Şelalesi, küresel iklim krizi nedeniyle kurumaya devam ediyor.

#2
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

Gün geçtikçe kurumaya yüz tutan şelale, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor.

#3
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

. Şelalenin azlığından üzgün olduğunu belirten Ali Akarsu, “Bitlis’in Hizan ve Tatvan karayolu arasında bulunan Arpet Şelalesi’ne yıllardır gidip geliriz. Son yıllarda yaşanan kuraklıktan ötürü şelalenin suyu bayağı azalmış.

#4
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

İnsanlarımızın şuurlu bir şekilde suları kullanmasını tavsiye ediyoruz.

#5
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

Bizler yıllarca burada şelalenin akan şekilde video ve fotoğrafını çekerdik, maalesef ki bu sene gelip gördüğümüzde suyun bayağı bir eksildiğini gördük.

#6
Foto - O şelale gün geçtikçe kuruyor

Bu durum karşısında bayağı şaşkınız, önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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