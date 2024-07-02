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Yaşam
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O nehir adeta kurudu! İşte son hali

2024-07-02 22:08:32
O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Edirne için son derece öneme sahip Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle su akışı durdu.

#1
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

#2
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü. DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu. Bu bölümler adeta bir gölü andırıyor.

#3
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Nehrin bu bölümlerinde yüzeyi bitki ve yosunlar kapladı, yer yer balçıklar görülüyor. Su seviyesinin azalmasıyla nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Kent sakinlerinden Caner Özdemir, son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığını söyledi.

#5
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Nehirde su akışının azaldığını belirten Özdemir, "Kuraklık, oldukça etkili olmaya başladı. Nehirdeki su seviyesi çok düştü. Kuraklık, sıcaklar ve suyun bilinçsiz kullanılmasından dolayı su seviyesi azaldı. Nehirde su akmıyor diyebiliriz, balçık ve çamur şeklinde bitkilerle kaplı halde. Su azalınca çöpler de görünür hale geldi. İnsanlarımızın, çöplerini nehre değil çöp kutularına atmaları gerekli." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - O nehir adeta kurudu! İşte son hali

Nehirde su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kontrollü sulamaya geçildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin su ihtiyacını karşılayabilmek adına su seviyesi yükselene kadar kontrollü sulama yapılacağını belirtmişti.

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