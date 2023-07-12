2023-07-12 16:45:29 O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…
Havaların aniden mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla devam etmesiyle beraber yılanlar topraklardan fışkırmaya başladı. Sıcaklıklardan dolayı agresifleşen hayvanların insanları da soktuğu görüldü. Vakalar görülmeye başlandıktan sonra uzmanlar başta Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon olmak üzere tüm Türkiye’ye uyarı yaptı. Acil Servis Toksikoloji Birimi sorumlusu Dr. Vildan Özer görülen yılanın mümkünse fotoğrafının çekilmesinin tanıda önemli olduğuna değindi.