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O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

2023-07-12 16:45:29
O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Havaların aniden mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla devam etmesiyle beraber yılanlar topraklardan fışkırmaya başladı. Sıcaklıklardan dolayı agresifleşen hayvanların insanları da soktuğu görüldü. Vakalar görülmeye başlandıktan sonra uzmanlar başta Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon olmak üzere tüm Türkiye’ye uyarı yaptı. Acil Servis Toksikoloji Birimi sorumlusu Dr. Vildan Özer görülen yılanın mümkünse fotoğrafının çekilmesinin tanıda önemli olduğuna değindi.

#1
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Sıcaklıklar birden bastırınca yılanlarda ortaya çıkmaya başladı. Yüksek sıcaklıklardan dolayı agresifleşen yılanlar ülkemizde topraklardan fışkırarak vatandaşları sokmaya başladı. 

#2
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Bu haberlerin ardından uzmanlardan başta Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon olmak üzere tüm Türkiye’ye çok önemli uyarılar geldi. Acil Servis Toksikoloji Birimi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Vildan Özer yılan ısırıklarında, tanıya götüren önemli verilerden bir tanesinin ısıran yılanın mümkünse fotoğrafının çekilmesi olduğunu kaydetti. 

#3
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Özer “Sağlık kuruluşuna götürülen hasta; beraberinde yılanın baş, gövde ve kuyruk kısımlarına ait iyi çekilmiş fotoğraflarını da bulundurursa tanıya gitmek konusunda oldukça faydalı olacaktır. Yılanın kendisinin ölü veya canlı bir şekilde sağlık kurumuna götürülmesine gerek yoktur. 

#4
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Elbette bu fotoğrafları çekebilmek için kişilerin kendilerini ekstra risklere sokmaması gerekir. Hastaların sağlık kuruluşuna varıncaya kadar ve sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ettiği sürece, ısırılan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda ve hareketsiz tutmaları gerekmektedir. Yılan zehrini akıtabilmek için başka bir kişi tarafından zehrin emilmesi, yaranın kesilerek zehrin akıtılması veya turnike uygulanması gibi yöntemler kesinlikle uygulanmamalıdır. Isırılan hastaya hastanede lokal yara bakımı yapılmalı ve tetanoz profilaksisi sorgulanmalıdır. 

#5
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Etkilene bölgedeki yüzük ve benzeri takılar mevcut ise mutlaka çıkartılmalıdır. Özellikle riskli bölgede yaşayan ve yılan ısırığı şüphesi olan vatandaşlarımızın mutlaka hastaneye başvurarak, zehirlenme konusunda hekim görüşünü almaları erken tanı ve tedavi için oldukça önemlidir.

#6
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

Tüm yılan ısırıklarında hastalara panzehir verilmesine gerek yoktur. Panzehir; ısıran yılanın cinsine, yaralanma bölgesinde lokal bulguların varlığının şiddetine ve sistemik etkilenmelere göre gerek görülen durumlarda hastalara uygulanmaktadır. Zehirli yılan ısırığı düşünülen vakalarda vakit kaybetmeden zehirlenme evresine karar verip, gerekli ise bir an evvel panzehir uygulanması gereklidir” diye konuştu. 

#7
Foto - O illerimize aynı anda aynı uyarı geldi! Evinizde bulduğunuz anda…

KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sağdan Başkaya ise yılan ısırmalarından doğada korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:  gördüğümüz bir yılanın üzerine gitmemeli, onu rahatsız etmemeli veya dürtmemeliyiz. Gürültüden ziyade, yere sert basmak veya yere sert vurmak, onları uyaracaktır. İnsanlar yılanlardan korunmak için boğazlı çizme, boğazlı bot ve tozluk gibi dizden aşağısını koruyucu malzemeler kullanabilirler.  Kalın malzemeli pantolon veya etekler giyilebilir. Taş veya kütük gibi bir şeyi çevirirken veya yerinden oynatırken dikkatli olmalıdırlar. Fındık toplarken, çay toplarken, ot biçerken, bahçe temizliği yaparken elimizi veya ayağımızı attığımız yere dikkat etmeliyiz. Farkına varmadan üzerine veya yakınına basarsak, elimizle uzanırsak veya dokunursak ısırılma ihtimalimiz yüksektir.” 

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