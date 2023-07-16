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O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

2023-07-16 16:47:15
O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Son dönemde Türkiye'de giderek popülasyonlarının arttığı anlaşılan ayılar, büyük risk oluşturmaya başladı. Arı kovanlarını parçalıyor, insanların evlerine girip talan ediyor, hayvanları telef ediyorlar. Uzmanlar, ciddi şekilde artan ayı popülasyonu sebebiyle eskiden hiç karşılaşılmayan yerlerde de artık ayıların görüldüğünü dile getirdi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sık sık yaşanan karşılaşmalar dolayısıyla bölge halkı büyük korku içinde yaşıyorlar.

#1
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Türkiye’de son yıllarda sayıları giderek artan ayılar, şehir merkezlerine inmeye başladı. Her yıl çok sayıda insanın yaralanmasına sebep olan ayılar, ayrıca yayla evlerine girerek hasara yol açıyor. Türkiye’de özellikle Doğu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde de sıkça görülmeye başlayan ayılara yönelik adım atılması gerektiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ülkemizde ayı sorunu yıllardır mevcut bir sorun.

#2
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Giderek artıyor. Bu sorunun çözümüne yönelik önerimiz var. Ancak her şeyden önce bu önerilere kulaklarını tıkamamaları gerekiyor. İyiye doğru değil, sürekli kötüye doğru giden bir gidişat var. Yasal olarak ayı koruma altında, sürekli artıyor. Bir ayı yavrusuna sadece diğer büyük yırtıcılar zarar verebilir. Ama rekabet ayıyı önlemeye, perdelemeye yetecek bir rekabet değil. 

#3
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Ülkemizde besin kaynakları artıyor. Ayı bitkisel beslenen bir hayvandır, ancak et bulduğunda bunu kulak arkasına atmaz. Hem et hem de ot yiyebilen hayvandır. Bu sefer insanların kendisine de zarar verebiliyor. Yılda ortalama 2 insanımızın ölümüne sebep olan, birçok yaralanmaya da sebebiyet veren, ayrıca maddi zararlara da konu olan ayı ile ilgili maalesef çözüm noktasında attığımız hiçbir adım yok. 

#4
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Biz sadece önlemeye yönelik işte arı kovanları şu şekilde korumaya alın, bahçelerimizin etrafını şu şekilde elektrikli telle çevirelim, grup halinde yürüyüş yapalım, bunları anlatıyoruz ama bunlar ayı sorununu azaltıcı şeyler değil” dedi. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölgelerinde ayı popülasyonun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Başkaya, “Ayının her yıl 2-4 arasında yavrusu oluyor. Büyük bir ihtimalle bunların bir tanesini büyütüyor, yani sürüye katıyor. 

#5
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Ayılar her yıl böyle birer ikişer yavru büyütürse popülasyon iyice dolup taşıyor. Bugün Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde diyebileceğimiz ayı popülasyonuna sahip yerlerimiz var. Doğu ve Batı Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da önde olan yerlerimiz var. 

#6
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Türkiye’nin diğer bütün bölgelerinde de ayı popülasyonları var fakat çok yüksek olduğu yerlerden bahsediyoruz. Biz çok yüksek olduğu yerlerde önlem almazsak elbette insanımız bununla karşılaşacak. Köyler ve yaylalar artık eskisi gibi kalabalık değil. Hayvancılık yapan yok. Bugün Kaçkar dağına gitseniz sütü aşağıdan getiriyorlar. Yumurtayı aşağıdan getirtiyorlar. 

#7
Foto - O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...

Kırsalda bu kadar insanın az olmasına rağmen ayı ile karşılaşmalar bu kadar artıyorsa durup düşünmek lazım. Kırsalda hem insan az hem de ayı karşılaşması artıyor. Ortada çok net bir sorun var demektir. Demek ki ayı popülasyonu çok ciddi bir şekilde arttı. Ayı ile karşılaşma haberlerini çok sık duyar olduk. Her yürüyüş grubundan artık ayı ile ilgili bir çekim gelmeye başladı. Herkes ayıya bir yerlerde rastlamaya başladı. Ayı artık her yeri sarmaya başladı. 

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