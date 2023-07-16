2023-07-16 16:47:15 O iller için çok önemli uyarı yapıldı! Sayıları çoğaldı! Her an...
Son dönemde Türkiye'de giderek popülasyonlarının arttığı anlaşılan ayılar, büyük risk oluşturmaya başladı. Arı kovanlarını parçalıyor, insanların evlerine girip talan ediyor, hayvanları telef ediyorlar. Uzmanlar, ciddi şekilde artan ayı popülasyonu sebebiyle eskiden hiç karşılaşılmayan yerlerde de artık ayıların görüldüğünü dile getirdi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sık sık yaşanan karşılaşmalar dolayısıyla bölge halkı büyük korku içinde yaşıyorlar.