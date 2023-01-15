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Türkiye
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O ilde 84 yere ulaşım kesildi

2023-01-15 14:46:54
O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 112 köy yolundan 28'i açıldı.

#1
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Merkezde 14, ilçelerden Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

#3
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 10, ilçelerden Sivrice'de 17 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

#4
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

#5
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Öte yandan, kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu.

#6
Foto - O ilde 84 yere ulaşım kesildi

Karın ardından doğa ve tarihi yapılar bembeyaz görüntüye kavuştu.

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