2023-10-29 12:10:28 O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak
O bölgede yaşayanlara müjde verildi! Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak! İşte haberin detayları... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin ardından binaların hasar durumunu incelemek amacıyla başlatılan projede, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın finansmanıyla hareket ediliyor. Projeye göre, Elbistan'da bulunan 38 bin az hasarlı ve hasarsız binanın uzman ekiplerce detaylı bir incelemesi gerçekleştirilecek.