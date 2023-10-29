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O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak

2023-10-29 12:10:28
O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak

O bölgede yaşayanlara müjde verildi! Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak! İşte haberin detayları... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin ardından binaların hasar durumunu incelemek amacıyla başlatılan projede, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın finansmanıyla hareket ediliyor. Projeye göre, Elbistan'da bulunan 38 bin az hasarlı ve hasarsız binanın uzman ekiplerce detaylı bir incelemesi gerçekleştirilecek.

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Foto - O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu proje sayesinde binaların "röntgenini çekeceklerini" ifade ederek, projenin Dünya Bankası tarafından finanse edildiğini ve uzman bir firma tarafından yürütüldüğünü belirtti. Bu çalışmanın Elbistan'a 325 milyon liralık bir katma değer sağlayacağını vurgulayan Gürbüz, ayrıca dar gelirli vatandaşlar arasından seçilen yaklaşık 200 az hasarlı yapının tadilat işlemlerinin de ilgili firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini aktardı.

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Foto - O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak

Gürbüz, 6 Şubat'taki depremin ardından bölgede yaşanan artçı depremlerin, binaların hasar durumunu etkileyebileceğine dikkat çekerek, bu çalışma sayesinde binaların artçı depremler sonucu oluşabilecek yeni hasarlarının belirleneceğini ve ayrıca bina inşaatları sırasında yapılan standart dışı durumların da tespit edileceğini ifade etti. Başkan Gürbüz, Elbistan'daki binaların güvenli ve dayanıklı olmasının, toplumun genel güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Elbistan'ın bu çalışmalar ve yeni yapılarla sağlam bir şekilde inşa edilmesini hedeflediklerini belirtti. Elbistan'ın deprem sonrası yeniden sağlam bir şekilde inşa edilen bir şehir olacağını ifade eden Gürbüz, "Tarih 2023 senesini Elbistan'ın yıkıldığı değil, çok sağlam bir şekilde yeniden inşa edildiği sene olarak yazacak" dedi.

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