O bölgede yaşayanlara müjde! Resmen başlatıldı! Ücretsiz olarak yapılacak

Gürbüz, 6 Şubat'taki depremin ardından bölgede yaşanan artçı depremlerin, binaların hasar durumunu etkileyebileceğine dikkat çekerek, bu çalışma sayesinde binaların artçı depremler sonucu oluşabilecek yeni hasarlarının belirleneceğini ve ayrıca bina inşaatları sırasında yapılan standart dışı durumların da tespit edileceğini ifade etti. Başkan Gürbüz, Elbistan'daki binaların güvenli ve dayanıklı olmasının, toplumun genel güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Elbistan'ın bu çalışmalar ve yeni yapılarla sağlam bir şekilde inşa edilmesini hedeflediklerini belirtti. Elbistan'ın deprem sonrası yeniden sağlam bir şekilde inşa edilen bir şehir olacağını ifade eden Gürbüz, "Tarih 2023 senesini Elbistan'ın yıkıldığı değil, çok sağlam bir şekilde yeniden inşa edildiği sene olarak yazacak" dedi.