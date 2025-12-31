  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

AA Giriş Tarihi:
Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

Soykırımcı İsrail’in 2023 Ekim’inde başlayan saldırıları nedeniyle Gazze’nin nüfusunun 2 yılda yüzde 10,6 azaldığı raporlandı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin 2025 raporunu yayımladı. Rapora göre, Filistin toprakları bu yıl eşi görülmemiş insani ve demografik koşullara tanık oldu. İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi, Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Foto - Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

Söz konusu can kayıplarının yüzde 98'i, İsrail'in, 2 yıldan fazla süre soykırım uyguladığı Gazze'de kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren Gazze'deki soykırımında 18 bin 592'si çocuk, 12 bin 400'ü kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda 171 binden fazla Filistinli yaralandı, büyük çoğunluğu enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 11 bin kişi ise halen kayıp. Öte yandan işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te, İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 bin 34 Filistinli yaralandı.

Foto - Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 100 binden fazla Filistinli ise Gazze dışına göç etmek zorunda kaldı. Hem soykırımda 71 binden fazla insanın öldürülmesi, hem de zorunlu göç nedeniyle Gazze nüfusu yüzde 10,6 azaldı. Filistin nüfusu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5,56 milyona ulaşırken, bunun 3,43 milyonunu Batı Yaka'da, 2,13 milyonunu ise Gazze'de yaşayanlar oluşturuyor.

Foto - Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

HASTANELERİN YATAK KAPASİTESİ 2 BİN CİVARI: Raporda ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 36 hastaneden sadece 19'unun kısmen ve sınırlı kapasiteyle çalıştığı, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yanı sıra sağlık personeli sayısının da düştüğü kaydedildi. Yaklaşık 2,13 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 18 binden fazla tedavi bekleyen yaralının bulunduğu Gazze'deki hastanelerin yatak kapasitesinin ise yaklaşık 2 bin olduğuna dikkati çekildi. Gazze'deki durum göz önüne alındığında, bunun, asgari sağlık ihtiyaçlarını karşılamayan son derece düşük bir oran olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra Gazze'de yaklaşık 60 bin hamile kadının, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve sınırlı erişim nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Gazze'de temiz suya erişimin de bölgenin başlıca sorunlarından biri olduğu ifade edildi. Gazze nüfusunun yüzde 95'nin güvenli içme suyuna erişimin olmadığına dikkati çekildi.

Foto - Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

ÜNİVERSİTELERİN TAMAMINI İSRAİL YIKDI: Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eğitim sektörünün de ağır yara aldığu belirtildi. Gazze'de İsrail saldırılarında 179 okulun yıkıldığı, 218 okulun bombalandığı veya hasar gördüğü, 63 üniversitenin tamamının ise yıkıldığı kaydedildi. İsrail'in saldırılarında 18 bin 863'ü Gazze'de olmak üzere, 18 bin 979 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

