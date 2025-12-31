Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram

HASTANELERİN YATAK KAPASİTESİ 2 BİN CİVARI: Raporda ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 36 hastaneden sadece 19'unun kısmen ve sınırlı kapasiteyle çalıştığı, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yanı sıra sağlık personeli sayısının da düştüğü kaydedildi. Yaklaşık 2,13 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 18 binden fazla tedavi bekleyen yaralının bulunduğu Gazze'deki hastanelerin yatak kapasitesinin ise yaklaşık 2 bin olduğuna dikkati çekildi. Gazze'deki durum göz önüne alındığında, bunun, asgari sağlık ihtiyaçlarını karşılamayan son derece düşük bir oran olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra Gazze'de yaklaşık 60 bin hamile kadının, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve sınırlı erişim nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Gazze'de temiz suya erişimin de bölgenin başlıca sorunlarından biri olduğu ifade edildi. Gazze nüfusunun yüzde 95'nin güvenli içme suyuna erişimin olmadığına dikkati çekildi.