AA Giriş Tarihi: Nüfusta büyük erime! Gazze’de benzeri görülmemiş dram
Soykırımcı İsrail’in 2023 Ekim’inde başlayan saldırıları nedeniyle Gazze’nin nüfusunun 2 yılda yüzde 10,6 azaldığı raporlandı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin 2025 raporunu yayımladı. Rapora göre, Filistin toprakları bu yıl eşi görülmemiş insani ve demografik koşullara tanık oldu. İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi, Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.