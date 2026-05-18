Ekonomi
Nisan ayında kart ile ödeme tutarı belli oldu
Nisan ayında kart ile ödeme tutarı belli oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 2,6 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 2,6 trilyon TL tutarında 1,8 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 büyüme ile 756,9 milyar TL oldu. Kart sayıları gelişimi Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 98,4 milyon adet oldu. 2025 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 2’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3’lük düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 462,0 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Kartlı ödeme tutarı gelişimi Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 2.559,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 2.185,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 366,8 milyar TL’sinde banka kartları, 7,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -60 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,8 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1.059,7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 740,5 milyon adedinde banka kartları, 32,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 20 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -57 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 756,9 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 249,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

Temassız ödeme tutarı gelişimi Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1.233,7 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 855,0 milyar TL oldu. Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

