Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

IHA Giriş Tarihi:
Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında yer alan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta altın sarısına büründü. Dron ile havadan görüntülenen kaldera ortaya seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

#1
Foto - Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

2 bin 250 rakımda yer alan Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyor. Avrupa Komisyonu'nca yürütülen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne de sahip olan kaldera; doğaseverler, fotoğrafçılar ve turistler için her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

#2
Foto - Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

Yaz aylarında serin suları ve kamp alanlarıyla, kışın kar manzarasıyla dikkat çeken bölge, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla güzel bir görünüme kavuşuyor. Bölge; boz ayılar, kuş türleri ve zengin bitki örtüsüyle doğa gözlemcileri için de eşsiz bir deneyim alanı sunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, son haftalarda da yoğun ilgi görüyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, hem manzaranın keyfini çıkarıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

#3
Foto - Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

Ziyaretçilerden Birgül Çeliker, "Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Burada her dönemin ayrı bir güzelliği var. Ben genellikle ekim ayını tercih ediyorum. Bu ayda doğa gerçekten çok farklı, her yer rengarenk, adeta renk cümbüşü var. Bu renk cümbüşünü özellikle görmenizi tavsiye ediyorum. Bu aylarda hava biraz soğuk olsa da renkler, doğa ve temiz hava efsane. Onun için herkese tavsiyemdir. Bende kendi arkadaşlarımla şu an buradayım, defalarca geldim ancak her mevsimin farklı bir güzelliği var. Gelmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu. Suphi Alkan ise, "Şu anda bölgenin en popüler destinasyonlarından biri olan Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Sonbaharın em güzel renklerini son demlerinde görmeye geldik. Yaklaşık 30 kişilik bir grupla geldik. Herkes çok beğendi, buradaki doğal güzelliğe aşık oldu. Burayı görmeyenlere gelip görmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

Nemrut Kalderası'nın sonbahar güzelliği, hem renk cümbüşüyle hem de eşsiz doğasıyla Tatvan'ın turizm değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

