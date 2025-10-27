Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliği hayran bıraktı

Ziyaretçilerden Birgül Çeliker, "Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Burada her dönemin ayrı bir güzelliği var. Ben genellikle ekim ayını tercih ediyorum. Bu ayda doğa gerçekten çok farklı, her yer rengarenk, adeta renk cümbüşü var. Bu renk cümbüşünü özellikle görmenizi tavsiye ediyorum. Bu aylarda hava biraz soğuk olsa da renkler, doğa ve temiz hava efsane. Onun için herkese tavsiyemdir. Bende kendi arkadaşlarımla şu an buradayım, defalarca geldim ancak her mevsimin farklı bir güzelliği var. Gelmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu. Suphi Alkan ise, "Şu anda bölgenin en popüler destinasyonlarından biri olan Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Sonbaharın em güzel renklerini son demlerinde görmeye geldik. Yaklaşık 30 kişilik bir grupla geldik. Herkes çok beğendi, buradaki doğal güzelliğe aşık oldu. Burayı görmeyenlere gelip görmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.