  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

2021-11-20 17:08:03
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

#1
Foto - Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Bölgeye geziye gelen turistler, karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Bölgeye geziye gelen turistler, karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

#3
Foto - Yetkililer ise Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.

Yetkililer ise Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...
Ekonomi

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...

Önceki günlerde doların düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel, önümüzdeki hafta çok önemli bir gelişmenin yaşanacağını söyledi...
Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak
Kültür - Sanat

Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” ..
Yunanistan yine kudurdu
Dünya

Yunanistan yine kudurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" diye..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, asgari ücret konusunda haksızlık olduğunu, asgari ücretten vergi alınmamas..
Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu
Ekonomi

Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala beklentiler giderek yükseldi. Asgari ücret zam tahmin..
Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?
Gündem

Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye'de uygulayarak kendi televizyon kanalında toplumun ahlaki yapısını bozan programlar ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay