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Yaşam
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Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

2024-07-08 18:48:29
Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

Kars Sarıkamış'ta Karakurt Baraj Gölü’nde kartpostalı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü’nde kartpostalı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

Bulutların ağaçların ve dağların suya yansıması görenleri mest etti.

#3
Foto - Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

Suyu yaklaşık 20 metre çekilen Karakurt Baraj Gölü’nde suyun bıraktığı izler ise merdiven basamakları şeklinde gökkuşağını hatırlattı.

#4
Foto - Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Sarıkamış’ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

#5
Foto - Nefes kesen manzara objektiflere yansıdı

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