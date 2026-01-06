  • İSTANBUL
Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!
Kemik ve kasları süt ürünlerinden daha sağlam hale getiren besinlerde mevcut. Özellikler k vitamini içeren bu besin kemikleri adeta demir gibi yapıyor. İşte o besin...

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

Haberler Mor Papatya Beslenme ve Sağlık Sütü ve yoğurdu solluyor: Bu yeşillik kemikleri kaya gibi yapıyor 6 Ocak 2026 Salı 10:09 | Son Güncelleme: 6 Ocak 2026 Salı 10:09 Sütü ve yoğurdu solluyor: Bu yeşillik kemikleri kaya gibi yapıyor yeşillik sağlık hayat fotoğrafları resimleri Haberi Paylaş: ABONE OL AA yazdır HABER MERKEZİ Kemik ve kas sağlığını korumak için süt ürünlerine yüklenmenize gerek yok. Bilim adamlarına göre bir vitamin var ki kemiklerin sağlamlığını garanti altına alıyor. O vitaminin adı K vitamini... Peki bu vitamin hangi sebzede bol miktarda var? Süper besin listesinde yer alan karalahana iskelet sistemini güçlendiriyor. Kemikleri güçlendiren ve kasları koruma altına alan bu sebzenin şifaları neler? Süper besin karalahana neden öneriliyor?

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

Kemik erimesine karşı doğal kalkan kara lahana mı? Modern tıp dünyası, kemik yoğunluğunu artırmada kara lahananın sunduğu yüksek biyoyararlanımı mercek altına aldı. Yapılan son araştırmalar, bu sebzenin kalsiyum emiliminde süt ürünleriyle yarıştığını ortaya koydu.

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte, geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan kara lahana, küresel bir süper besin fenomenine dönüştü. Özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika'daki marketlerde "süper gıda" etiketiyle reyonları süsleyen bu sebze, kemik sağlığı üzerindeki dramatik etkileri nedeniyle bilim insanlarının odağına yerleşti.

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ Kemik sağlığı dendiğinde akla ilk gelen kalsiyum olsa da, bu mineralin vücut tarafından işlenmesi için gerekli olan K vitamini ve magnezyum dengesi kara lahanada optimize edilmiş halde bulundu. Dr. Rhonda Patrick, hücre sağlığı ve mikrobiyotik beslenme üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Patrick, kara lahananın yüksek oranda fito-besin içerdiğini vurguladı.

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

OSTEOPOROZ RİSKİNE KARŞI STRATEJİK BESİN Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş kapsamlı gözlem çalışmalarında, düzenli K vitamini tüketen bireylerde kalça kırığı riskinin, tüketmeyenlere oranla P daha az olduğu gözlemlendi. Kara lahana, tek bir porsiyonuyla günlük K vitamini ihtiyacının katbekat fazlasını sunarak kemik proteinlerinin mineralize olmasına doğrudan katkı sağladı.

Foto - Ne süt ne yoğurt: İşte kemikleri demir gibi yapan yeşillik!

Tüketicilerin bu verilere dayanarak kara lahanaya yönelmesiyle birlikte, semt pazarlarından organik marketlere kadar her noktada bu ürüne olan talep rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, sebzenin besin değerini kaybetmemesi için hafif buharda pişirilmesini önerdi./ kaynak: akşam

