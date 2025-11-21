Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Keten tohumu, zengin omega-3 yağ asitleri ve güçlü antioksidan içeriğiyle cildi hem içten hem de dıştan besleyen doğal bir mucize olarak öne çıkıyor.Keten tohumu lignan içeriği bakımından doğadaki en güçlü kaynaklardan biridir. antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olması, bu bitkinin sağlık faydalarının temelini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar, keten tohumunun cilt elastikiyetini artırdığını ve serbest radikallerle etkin mücadele ettiğini göstermektedir. Vucudu destekleyen doğal kaynaklara yönelim arttıkça bilimsel araştırmaların işaret ettiği birkaç bu bitki öne çıkıyor.