Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Hiç fark etmeden vücudunuzda biriken ve sağlığınızı sessizce tehdit eden gizli bir yağ türü için uzmanlar, kalp krizi ve diyabet riskini katlayan bu tehlikeli yağlanmayı yok etmek için pahalı diyetlere ya da ağır egzersizlere değil, basit bir bitkiye dikkat çekiyor. Metabolizmayı ateşleyen bu bitki, karın yağlarını adeta silip süpürüyor! Güçlü antioksidan içeriği sayesinde cildi hem içten hem dıştan destekliyor.

#1
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Kilo vermek isteyenler, uzmanlar Keten tohumunun özellikle vücuttaki yağ yakım sürecini hızlandırdığını ve düzenli tüketildiğinde iç yağlanmayı azaltabileceğini belirtiyor. Mutfağınızdaki metabolizmayı ateşleyen doğal güç.

#2
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Keten tohumu, iltihabı azaltmaya ve özellikle göbek bölgesindeki yağ depolanmasıyla ilgili hormonları düzenlemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri ve lignanlar açısından zengindir. Kullanım Şekli: Günde 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunu ılık su ile veya yemeklerle birlikte tüketin. tohum olarak sağlık alanında yüzyıllardır kullanılan güçlü bir bitki.

#3
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Diyetinize hemen eklemeniz gereken en iyi göbek yağı yakıcı tohum!

#4
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

100 - 100 Göbek Yağını Eriten Formül Tarifi İçin Malzemeler. 3 kaşık yarım yağlı yoğurt. 1 tatlı kaşığı keten tohumu. 1 tatlı kaşığı sumak. 100 0 Göbek Yağını Eriten Formül Tarifi Nasıl Yapılır? inanılmaz derecede etkili düzenli kullanım şart ayrıca tok tutma özelliğine sahiptir. 3 kaşık yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 tatlı kaşığı sumak ilave edilip karıştırılır.

#5
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Sabah ve gece yatmadan önce günde 2 defa tüketilmelidir. Öte yandan Araştırmalar, keten tohumunun cilt elastikiyetini artırdığını ve serbest radikallerle etkin şekilde mücadele ettiğini gösteriyor.

#6
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Nem kaybını azaltan yapısı, özellikle kuru ve hassas ciltlerde belirgin iyileşme sağlıyor. Akne ve kızarıklıkla mücadelede de doğal bir destek sunan güçlü bir bileşen olarak öne çıkıyor. Keten tohumu, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır içeriği zengindir. Bunun haricinde yapısında yer alan polifenoller ve ferulik asit sayesinde önemli antioksidan kaynakları arasında yer alır.

#7
Foto - Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu

Keten tohumu, zengin omega-3 yağ asitleri ve güçlü antioksidan içeriğiyle cildi hem içten hem de dıştan besleyen doğal bir mucize olarak öne çıkıyor.Keten tohumu lignan içeriği bakımından doğadaki en güçlü kaynaklardan biridir. antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olması, bu bitkinin sağlık faydalarının temelini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar, keten tohumunun cilt elastikiyetini artırdığını ve serbest radikallerle etkin mücadele ettiğini göstermektedir. Vucudu destekleyen doğal kaynaklara yönelim arttıkça bilimsel araştırmaların işaret ettiği birkaç bu bitki öne çıkıyor.

