Mutfağınızdaki bu bitki doğal güç: Göbek yağını sadece birkaç haftada yok ediyor! Keten tohumunun cilde mucize dokunuşu
Hiç fark etmeden vücudunuzda biriken ve sağlığınızı sessizce tehdit eden gizli bir yağ türü için uzmanlar, kalp krizi ve diyabet riskini katlayan bu tehlikeli yağlanmayı yok etmek için pahalı diyetlere ya da ağır egzersizlere değil, basit bir bitkiye dikkat çekiyor. Metabolizmayı ateşleyen bu bitki, karın yağlarını adeta silip süpürüyor! Güçlü antioksidan içeriği sayesinde cildi hem içten hem dıştan destekliyor.