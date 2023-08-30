2023-08-30 08:55:42 Müslüman turistler ırkçılardan endişeli
Türkiye’nin Müslüman coğrafyayla kurduğu kardeşlik ilişkisinden rahatsız olan ırkçılar, bu kardeşliği hedef alırken turizmi de baltalamaya başladı. Yılın ilk 7 ayında 30 milyonu aşkın turistle rekorların kırıldığı dönemde Müslüman turist sayısındaki düşüş dikkat çekti. Bu yıl Kuveyt, Irak, Bahreyn, Katar, Ürdün gibi 11 ülkeden gelenlerin sayısı 286 bin azaldı. (Her fırsatta mülteci ve Arap düşmanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abant’ta iki çarşaflı turisti arkasına alarak fotoğraf çektirdi.)