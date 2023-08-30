Müslüman turistler ırkçılardan endişeli

Türkiye, son yıllarda küresel arenada izlediği siyasetle Müslüman coğrafyasına öncülük ediyor. Bu kucaklayıcı politika dünyanın her tarafından Müslüman turistlerin tatil tercihlerinde Türkiye’ye öne çıkarıyor. Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye’ye her yıl milyonlarca turist tatilini Türkiye’de geçiriyor. Uzun uğraşlar sonucu tesis edilen bu güven duygusu, tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenlerin yanı sıra, uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercihinde önemli rol oynuyor. Ancak son zamanlarda sosyal medyada yaygınlaşan ırkçı paylaşımlar, Müslüman ülkelerden Türkiye’ye gelen turist ve öğrencilerde endişeye neden oluyor. Suriyeli karşıtlığıyla başlayan ırkçı tavrın, giyim tarzı üzerinden genelleştirilerek toptancı bir karşı çıkışa dönüşmesi dikkat çekiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başını çektiği bu ırkçı tavır, sosyal medyada virüs gibi yayılınca mezuniyet törenlerine kadar yayıldı. ABD merkezli medya kuruluşları da yaşanan olumsuz örnekleri sosyal medya kanalıyla köpürtüyor.