Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında yarın Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat’ta ise Mısır’ı ziyaret edecek. Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Kahire’de ise Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına eşbaşkanlık edecek. Ziyaretlerde Filistin başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ekonomik iş birliği başlıkları öne çıkacak.