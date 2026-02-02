  • İSTANBUL
Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına eşbaşkanlık edecek.

1
#1
Foto - Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında yarın Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat’ta ise Mısır’ı ziyaret edecek. Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Kahire’de ise Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına eşbaşkanlık edecek. Ziyaretlerde Filistin başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ekonomik iş birliği başlıkları öne çıkacak.

#2
Foto - Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arka arkaya Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

#3
Foto - Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti

Riyad'ın ardından durak Kahire! Duran, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Rahmetli Mursi gitti,Sisi geldi..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
