  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Doğalgazda yeni sistem! Bu şehirlerde oturanlar artık daha yüksek fatura ödeyecek

Transferin açıklanması artık an meselesi! Dünya yıldızı, koşa koşa Fener’e geliyor

Bir zamanların en yakışıklısıydı! Son hali yürek burktu!

Türkiye'nin tarım devinden kötü haber maalesef geldi: İflas bayrağını çektiler

Çinli otomotiv devinden çok konuşulacak “Türkiye” hamlesi! Heyecanla duyurdular

Çoğumuz bu sorunu yaşıyoruz! Çamaşır makinesinde kaybolan çoraplar nereye gidiyor?

Süper Kupa’da ikinci gün! Fenerbahçe-Samsunspor: İşte muhtemel 11’ler

Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

İşte Maduro’yu satan hain! “ABD’ye onun teslim ettiğine kesinlikle eminim” diyerek açıkladı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu! Anlaşma tamam, koptu geliyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Gayrimenkul miraslarında yüksek masrafları azaltan bir yöntem öne çıkıyor. Rıza-i Taksim sayesinde notere gitmeden paylaşım yapılabiliyor. Uzmanlar, bu yöntemin bilinmediğine dikkat çekiyor.

1
#1
Foto - Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Türkiye'dekilerin önemli bir konusu olan miras intikal süreçleri, kardeşler arasındaki işlemler ve ödenmesi gereken yüksek masraflar nedeniyle sıkça aksama yaşanmasına sebep olabiliyor. Mevzuattaki mevcut düzenlemeler, tarafların uzlaşması durumunda bürokratik yükü hafifletecek bazı alternatif çözümler sunmasına rağmen, bu yöntemlerin çoğu zaman yeterince bilinmediği görülüyor. Özellikle gayrimenkullerin resmi devir aşamasındaki yol haritası, ödenecek harçlar ve dava süreçleri gibi birçok farklı sonucu etkileyebiliyor.

#2
Foto - Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Miras hukuku çerçevesinde milyonlarca bireyi etkileyecek masraf kalemleri, çoğu zaman işlemlerin gecikmesine yol açmaktadır. Özellikle yüksek noter ücretleri ve dava masrafları, vatandaşları endişeye sevk ederken, Tapu ve Kadastro mevzuatındaki 'Rıza-i Taksim' yöntemi önemli bir kolaylık sunuyor. Kardeşler arasında mülk paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla notere gidip yüksek tutarlı sözleşmeler imzalamak zorunlu değil. Eğer tüm mirasçılar ortak bir paydaşlıkta anlaşabiliyorsa, doğrudan Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığıyla işlemleri tamamlamak oldukça mantıklı bir seçenek haline geliyor.

#3
Foto - Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Uzlaşma sağlayan mirasçıların, topluca Tapu Müdürlüğü'ne başvurması veya e-Devlet/WebTapu üzerinden yetkilendirme yapması yeterli olmaktadır. Tapu memurunun önünde gerçekleştirilen bu paylaşım sözleşmesi, resmi bir belge olarak tescilleniyor. Bu şekilde, binlerce lira ek masraf ödemeden gayrimenkul devri işlemleri yapılabiliyor. Sistem, vatandaşları bürokratik yükten kurtararak mülkiyet hakkının hızlı bir şekilde tesis edilmesine imkan tanımaktadır. Kardeşler arasında bir uzlaşma sağlanamadığı durumlarda, yargı süreci artık daha farklı bir şekilde ilerliyor. Yeni adalet reformları çerçevesinde, ortaklığın giderilmesi yani 'İzale-i Şüyu' davaları açılmadan önce 'Zorunlu Arabuluculuk' mekanizması devreye giriyor. Adalet Bakanlığı'nın güncel verileri ise bu yöntemin etkinliğini göstermektedir. Açıklamalara göre, pek çok miras anlaşmazlığı mahkeme salonlarına taşınmadan arabulucu masasında sonuca ulaşıyor. Bu durum, hem zaman kazandırıyor hem de yargı yükünü hafifletiyor.

#4
Foto - Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Hisseli tapulardaki en büyük risklerden biri, payın üçüncü kişilere satışıdır. 'Şufa Hakkı' adı verilen ön alım hakkı, kardeşlerden birinin habersiz bir satış gerçekleştirmesi durumunda diğerine tapuyu geri alma yetkisi tanıyor. Ayrıca, tarım arazilerinin boş kalmaması adına yeni bir düzenleme de gündemde. Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık nedeniyle bir tarla iki yıl boyunca ekilmezse, Tarım ve Orman Bakanlığı bu alanları kiraya verip elde edilen geliri mirasçıların hesaplarına aktaracak. Uzmanlar, mülkiyet haklarının kaybedilmemesi ve ek yaptırımlarla karşılaşmamak için miras intikal işlemlerinin geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Böyle yaptığımız hâlde dünyanın tapu masrafını ödedik

Uzlaşma sağlayan mirasçıların, topluca Tapu Müdürlüğü'ne başvurması veya e-Devlet/WebTapu üzerinden yetkilendirme yapması yeterli olmaktadır. Tapu memurunun önünde gerçekleştirilen bu paylaşım sözleşmesi, resmi bir belge olarak tescilleniyor. Bu şekilde, binlerce lira ek masraf ödemeden gayrimenkul devri işlemleri yapılabiliyor. Sistem, vatandaşları bürokratik yükten kurtararak mülkiyet hakkının hızlı bir şekilde tesis edilmesine imkan tanımaktadır.

misafir

Bu işlem yeni değil. Rıza i taksim eskiden beri uygulanıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu
Gündem

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediye Meclisinde CHP'li Belediye Başkanı Esin Köymen'i terleten soru yöneltti. Savul, "İsta..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'lere ilişkin "Türkiye'nin F-35'E dönmesi NATO için önemli. Türkiye F-35 programına yeniden katılmalı..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gündem

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güv..
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23