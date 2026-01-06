Miras paylaşımında dikkat çeken gelişme! Ev ve arsa mirasında binlerce lira cepte kalacak

Uzlaşma sağlayan mirasçıların, topluca Tapu Müdürlüğü'ne başvurması veya e-Devlet/WebTapu üzerinden yetkilendirme yapması yeterli olmaktadır. Tapu memurunun önünde gerçekleştirilen bu paylaşım sözleşmesi, resmi bir belge olarak tescilleniyor. Bu şekilde, binlerce lira ek masraf ödemeden gayrimenkul devri işlemleri yapılabiliyor. Sistem, vatandaşları bürokratik yükten kurtararak mülkiyet hakkının hızlı bir şekilde tesis edilmesine imkan tanımaktadır. Kardeşler arasında bir uzlaşma sağlanamadığı durumlarda, yargı süreci artık daha farklı bir şekilde ilerliyor. Yeni adalet reformları çerçevesinde, ortaklığın giderilmesi yani 'İzale-i Şüyu' davaları açılmadan önce 'Zorunlu Arabuluculuk' mekanizması devreye giriyor. Adalet Bakanlığı'nın güncel verileri ise bu yöntemin etkinliğini göstermektedir. Açıklamalara göre, pek çok miras anlaşmazlığı mahkeme salonlarına taşınmadan arabulucu masasında sonuca ulaşıyor. Bu durum, hem zaman kazandırıyor hem de yargı yükünü hafifletiyor.