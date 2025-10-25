Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliklerinde yeni dönem: Artık onlar bakacak

Tütün ve sigara kullanımı, madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele konularına da değinen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda da aile hekimliklerimize artık sigara bırakma birimleri oluşturuyoruz. Böylece insanlarımız aile hekimliklerine geldiği zaman sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de orada yeteri kadar ilacını veya kendisinin sigara bırakma niyeti olan arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Ama topluma şunu söyleyeyim sadece bizlerin uğraşı değil herkesin bu konuda çaba harcaması gerekir. Bu tütün kullanımı konusunda Türkiye'nin bir bilinç oluşturup toplumun kötü alışkanlıktan uzaklaşmasını bekliyoruz. Artık sadece sağlık bilimlerimizle değil, artık mobil sağlık ünitelerimizle sigara bırakma politikalarımızı meydanlara, çarşılara, vatandaşlarımızın olduğu yere taşıyoruz. Vatandaşlarımız da özellikle buralara gördükleri zaman gidip danışmanlık almalarını, nasıl sigarayı bırakacağı konusunda onlara yardım etmelerini bütün sağlıkçılar bekliyor" diye konuştu.