Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliklerinde yeni dönem: Artık onlar bakacak

Bütün topluma aile hekimlerine sahip çıkmasını ve aile hekimliklerine öncelikli olarak gitmeleri çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, "Çünkü hastanelerden çok kendi aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz. Sadece hastalandıklarında değil, normalde bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız orada. Onun için toplumumuzun aile hekimlerine gitmesini istiyoruz. Toplumumuzun sağlığını korumasını istiyoruz. Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de belli bir kapasiteyi, hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekiminde bir kısım arkadaşımız, bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" diye konuştu.