Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliklerinde yeni dönem: Artık onlar bakacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliklerinde yeni dönem: Artık onlar bakacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlikleriyle ilgili önemli gelişmeyi tüm Türkiye'ye duyurdu.

Kemal Memişoğlu, aile hekimliklerinde artık sigara bırakma birimleri oluşturulduğunu belirterek, hem danışmanlık hem de ilaç desteği verileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde yenileme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile sağlığı merkezlerinin insanlara nasıl sağlıklı kalacaklarını en yakın şekilde sunan en önemli sağlık birimlerinden olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bizler aile sağlığını ve birinci basamağı temel sağlığı önceliyoruz. O nedenle onların her türlü ihtiyaçlarını desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de burada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var. Aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırıyoruz, fiziki yapıları düzeltiyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logosu olacak. Bundan sonra bu aile sağlığı burada örnek olan aile sağlığı merkezinin logosuyla, kurumsal kimliğiyle inşallah en kısa zamanda bütün aile sağlığı merkezlerimizi bu şekilde fiziki standartlara kavuşturacağız. Hem fiziki ortamlarıyla hem yaptıkları işlemlerle aile hekimliklerimiz örnek olacak" dedi.

Bütün topluma aile hekimlerine sahip çıkmasını ve aile hekimliklerine öncelikli olarak gitmeleri çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, "Çünkü hastanelerden çok kendi aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz. Sadece hastalandıklarında değil, normalde bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız orada. Onun için toplumumuzun aile hekimlerine gitmesini istiyoruz. Toplumumuzun sağlığını korumasını istiyoruz. Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de belli bir kapasiteyi, hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekiminde bir kısım arkadaşımız, bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" diye konuştu.

Tütün ve sigara kullanımı, madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele konularına da değinen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda da aile hekimliklerimize artık sigara bırakma birimleri oluşturuyoruz. Böylece insanlarımız aile hekimliklerine geldiği zaman sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de orada yeteri kadar ilacını veya kendisinin sigara bırakma niyeti olan arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Ama topluma şunu söyleyeyim sadece bizlerin uğraşı değil herkesin bu konuda çaba harcaması gerekir. Bu tütün kullanımı konusunda Türkiye'nin bir bilinç oluşturup toplumun kötü alışkanlıktan uzaklaşmasını bekliyoruz. Artık sadece sağlık bilimlerimizle değil, artık mobil sağlık ünitelerimizle sigara bırakma politikalarımızı meydanlara, çarşılara, vatandaşlarımızın olduğu yere taşıyoruz. Vatandaşlarımız da özellikle buralara gördükleri zaman gidip danışmanlık almalarını, nasıl sigarayı bırakacağı konusunda onlara yardım etmelerini bütün sağlıkçılar bekliyor" diye konuştu.

ali

sağlık ocaklarında NEDEN DİŞ TEDAVİ TABİPLERİ YOK
