  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
30
Yeniakit Publisher
Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

#1
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Her ülkenin milli marşı, kendi tarihini, kültürünü ve duygularını yansıtıyor. Uzmanlar, özellikle marşların ilk kelimelerinin ülkelerin karakterini ve vatandaşlarının duygularını ifade etmede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

#2
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

İŞTE TEK TEK MİLLİ MARŞLARIN İLK KELİMELERİ...

#3
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Danimarka: Evet

#4
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Rusya: Tanrı

#5
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Ukrayna: Henüz

#6
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Belarus: Biz

#7
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Litvanya: Tanrı

#8
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Estonya: Benim

#9
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Norveç: Sen

#10
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

İsveç: Evet

#11
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

İrlanda: Askerler

#12
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Tanrı Avusturya:

#13
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

İsviçre: Tanrı

#14
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

İtalya: Kardeşler

#15
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Portekiz: Ne zaman

#16
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Fransa: Hadi

#17
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Belçika: Tanrı

#18
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Hollanda: William

#19
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Almanya: Almanya

#20
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Polonya: Tanrı

#21
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Çekya: Henüz değil

#22
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Slovakya: Neredeyse

#23
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Hırvatistan: Toprak

#24
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Bosna-Hersek: Güzel

#25
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Macaristan: Dir

#26
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Romanya: Henüz

#27
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Bulgaristan: Uyan

#28
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Yunanistan: Gururlu

#29
Foto - Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Türkiye: Korkma

