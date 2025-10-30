Milli marşlarda ilginç detay! İşte ülkeleri marşlarının ilk kelimesi...

Her ülkenin milli marşı, kendi tarihini, kültürünü ve duygularını yansıtıyor. Uzmanlar, özellikle marşların ilk kelimelerinin ülkelerin karakterini ve vatandaşlarının duygularını ifade etmede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
İŞTE TEK TEK MİLLİ MARŞLARIN İLK KELİMELERİ...
Danimarka: Evet
Rusya: Tanrı
Ukrayna: Henüz
Belarus: Biz
Litvanya: Tanrı
Estonya: Benim
Norveç: Sen
İsveç: Evet
İrlanda: Askerler
Tanrı Avusturya:
İsviçre: Tanrı
İtalya: Kardeşler
Portekiz: Ne zaman
Fransa: Hadi
Belçika: Tanrı
Hollanda: William
Almanya: Almanya
Polonya: Tanrı
Çekya: Henüz değil
Slovakya: Neredeyse
Hırvatistan: Toprak
Bosna-Hersek: Güzel
Macaristan: Dir
Romanya: Henüz
Bulgaristan: Uyan
Yunanistan: Gururlu
Türkiye: Korkma
