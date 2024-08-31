2024-08-31 11:33:26 MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!
Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, ülkemizde satışa sunduğu her yeni model ile sağlam duruşunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Yeni MG HS modelinin 1000 kilometreyi aşan menzili ve turbo motoruyla yeni bir dönem başlatacak şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunu ekim ayında Türkiye’de yollara çıkaracak.