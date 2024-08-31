MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Türkiye’de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun Lideri Kağan Dağtekin “Geçen ay açıklanan yeni vergi düzenlemeleri ile Türkiye -önemli bir hamle yaparak- ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu ve “Rakiplerine kıyasla hem daha yüksek performanslı hem de daha ekonomik olmasının formülü, SAIC’in geliştirdiği yeni yazılımda ve turbo hibrit teknolojisinde” dedi.