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MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

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Otomotiv
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MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

2024-08-31 11:33:26
MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, ülkemizde satışa sunduğu her yeni model ile sağlam duruşunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Yeni MG HS modelinin 1000 kilometreyi aşan menzili ve turbo motoruyla yeni bir dönem başlatacak şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunu ekim ayında Türkiye’de yollara çıkaracak.

#1
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni nesil HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. “Hibritin Turbosu” olarak öne çıkan iddialı model, 100 km üzerinde hiç benzin harcamadan elektrikli motorla yol alması, toplamda 1000 km’yi aşan menzili, turbo hibrit motoru ve ultra düşük yakıt tüketimi ile fark oluşturacak. SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirilen, MG’nin teknoloji harikası Yeni HS PHEV, yeni ön ızgarası ve daha ince farları ile SUV dizaynına daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor.

#2
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Diğer taraftan farları birbirine bağlayan merkezi siyah panel yeni otomobilin genişliğini vurguluyor. Arkada ise ön farların tasarımını yansıtan LED stop lambaları merkezi bir motifle birbirine bağlanırken, özellikle geceleri dikkat çeken X şekli özgün bir ışık imzası oluşturuyor. MG’nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan Yeni HS PHEV, 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk sunuyor. Modelin aks mesafesi de artarak 2.765 mm’ye ulaştı ve böylece daha da geniş bir iç mekana kavuştu.

#3
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Türkiye’de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun Lideri Kağan Dağtekin “Geçen ay açıklanan yeni vergi düzenlemeleri ile Türkiye -önemli bir hamle yaparak- ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu ve “Rakiplerine kıyasla hem daha yüksek performanslı hem de daha ekonomik olmasının formülü, SAIC’in geliştirdiği yeni yazılımda ve turbo hibrit teknolojisinde” dedi.

#4
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Yeni HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile zorlanmadan ulaşıyor. Onu rakiplerinden üstün kılan en önemli özelliği, 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak katedebilmesi. Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan 0 elektrikli olarak, uzun yolda ise menzil endişesi olmaksızın benzinli olarak kullanılabiliyor. Yeni HS PHEV, ultra verimli hibrit sistemiyle, 100 km’de yalnızca 0.54 litre yakıt tüketimiyle rakipsiz bir değer ortaya koyuyor.

#5
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 PS gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 PS’lik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan, sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi. Güç ihtiyacı olduğunda bir performans canavarına dönüşen otomobil, gündelik kullanımda ise şaşırtıcı bir ekonomi sağlıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başarıyor.

#6
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

SAIC Design Londra tarafından Avrupa müşterilerinin beklentilerine göre hazırlık yapılmış ve daha büyük hacim, işlevsellik, konfor, sade ve şık bir tasarım dili hedeflenmiş. 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip yeni HS, içerde yalın ve sofistike dizayn anlayışıyla siyah ve taba olmak üzere iki farklı iç renk ile tercih edilebiliyor. Premium his yaratan malzemeler, sadeliğin önde tutulduğu tasarım diliyle yalınlığı önemseyen müşteriler hedeflenmiş.

#7
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

İddialı model, yeni ve hızlanan yazılımıyla, her biri 31.2 cm iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran (12.3 inç 2 ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, otomatik bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Üstün teknoloji ürünü yenilikçi modeli ile MG, üstelik araç dışına elektrik verebilmeyi mümkün kılan V2L Enerji Paylaşım Özelliğini ilk defa bir hibrit modelinde sunuyor.

#8
Foto - MG’den teknolojik hamle! Turbo hibrit HS modeli Ekim'de Türkiye’de! 1000 km üzerinde menzil! Çift motoruyla Avrupa ile aynı anda satışta!

HS PHEV, sunduğu yüksek güvenlik önlemlerinin yanı sıra yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Aktif Acil Durum Freni, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Desteği, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Monitörü, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Sistemi başta olmak üzere gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ni standart olarak sunuyor.

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