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Hayat-Aktüel
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Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

2023-01-10 18:00:03
Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

#1
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden güneşli hava yerini kapalı ve rüzgarlı bir havaya bıraktı.

#2
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Muğla ve ilçelerinde sağanak yağış, şiddetli fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.

#3
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Henüz sağanak yağışların başlamadığı Marmaris ilçe merkezindeki yat limanındaki tekneler fırtınaya karşı tonozlar ve halatlar ile teknelerini sağlama aldı.

#4
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Fırtınanın gece saatlerinde etkili olması beklenirken, yetkililer olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

#5
Foto - Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor

Marmaris'te yaşanması ihtimal olumsuzluklara karşı tüm birimler teyekküzda beklerken, önlemleri aldılar.

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