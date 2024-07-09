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Yaşam
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Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

2024-07-09 19:35:57
Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

Ardahan'ın nefes kesen güzelliğe sahip menderesleri havadan görüntülendi.

#1
Foto - Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

Ardahan Ovası'ndan geçen Kura Nehri ve derelerin oluşturduğu menderesler kıvrımlı şekilleriyle görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

Ardahan Ovası'nda bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın "kılcal damarları" gibi kıvrılan menderesler, göz kamaştıran güzellikleriyle hayran bırakıyor.

#3
Foto - Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

Yaz, sonbahar ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan ve dümdüz ovanın içinde kıvrılarak uzanan Ardahan Ovası'ndaki menderesler, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

#4
Foto - Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

Doğal güzellikleri görüntüleyen Özgür Furkan Yıldız, "Ardahan’ın doğal güzelliklerini, yeşilliklerini ve mendereslerini havadan görüntüledik. Başka güzellikler buldukça biz de arkadaşlarımızla beraber çekim yapmaya çalışıyoruz" dedi.

#5
Foto - Mendereslerin hayran bırakan güzelliği

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