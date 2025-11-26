Haber Merkezi Giriş Tarihi: Memur maaşı 2026’da ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen ve hemşire için ayrıntılı hesaplama
Milyonlarca memurun gözü 2026 Ocak maaş zammına çevrildi. 4 aylık memur enflasyon farkı belli olmuştu. 3 Aralık'ta ise 5 aylık oranlar belli olacak. Yılın ikinci yarısına ait kalan bir verinin daha açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı daha da netleşecek. Geriye Ocak ayında açıklanacak son enflasyon rakamı kalacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak?