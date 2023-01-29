Mekke'ye varmak için 6 bin kilometreden fazla yol gidecek

Mekke'ye ulaşmak için Türkiye'den de geçecek Hac ibadetini yerine getirebilmek adına Mekke'ye ulaşmak için çıktığı bu yolda birçok ülkeden geçeceğini anlatan Beganovic, "Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından şimdi Sırbistan'dayım. Buradan da Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Irak ve Mekke'ye kadar yürüyeceğim." ifadelerini kullandı. Mekke'ye yürüyerek ulaşmak için toplam en az 7 ay 7 güne ihtiyacının olduğunu hesapladığını belirten Beganovic, soğuk hava ve kar yağışının kendisini ve yolculuğunu olumsuz etkilemediğini söyledi. Beganovic, "Yolculuk için 6 ay hazırlandım. Hava şartlarına bağlı olarak günlük 35 ila 60 kilometre yol yürüyorum." dedi.