Mekke'ye varmak için 6 bin kilometreden fazla yol gidecek

Uzun zamandır Avusturya'da yaşayan 52 yaşındaki Beganovic, Mekke yolunda yürüyerek ulaştığı Sırbistan'da AA muhabirine hac yolculuğunu anlattı. Beganovic, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'a geldiğini belirterek, şimdiye kadar yaklaşık 650 kilometre yol yürüdüğünü söyledi. Sırbistan'daki Sjenica kentinde bulunan Peşter Yaylası'nda kısa bir mola veren Beganovic, Wels'ten hareket ettiğini dile getirerek, "Rotayı kendim belirledim" "Kısa bir rota oluşturmadım. Nereden gideceğimi kendim belirledim. Eski Yugoslavya ülkelerinden geçeceğim. Bosna Hersek'te doğduğum kent olan Cazin'e de uğradım. Annemi, akrabalarımı ziyaret ettim." diye konuştu.