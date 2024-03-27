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Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, "Devreye alıyoruz" diyerek verdi

2024-03-27 20:00:00
Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, “Devreye alıyoruz” diyerek verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 500 milyon euro finansman sağlayacağını açıkladı. 'Deprem bölgesinin yaralarını sarmak önceliğimizdir' diyen Şimşek, "Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz" dedi.

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Foto - Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, "Devreye alıyoruz" diyerek verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile EBRD arasında deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Finansman, depremden etkilenen konutların ve alt yapının yeniden inşası için kullanılacak. Finansman uygun faiz oranı ve uzun vadeli geri ödeme imkanlarıyla sağlanacak.

#2
Foto - Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, "Devreye alıyoruz" diyerek verdi

Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğunu belirterek bütçedeki tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye aldıklarını belirten Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sağlayacağı kaynak için teşekkür etti.

#3
Foto - Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, "Devreye alıyoruz" diyerek verdi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde 11 il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanarak evsiz kalmıştı.

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Foto - Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, "Devreye alıyoruz" diyerek verdi

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