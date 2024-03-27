Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, “Devreye alıyoruz” diyerek verdi

Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğunu belirterek bütçedeki tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye aldıklarını belirten Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sağlayacağı kaynak için teşekkür etti.