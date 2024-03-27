2024-03-27 20:00:00 Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması! Büyük müjdeyi, “Devreye alıyoruz” diyerek verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 500 milyon euro finansman sağlayacağını açıkladı. 'Deprem bölgesinin yaralarını sarmak önceliğimizdir' diyen Şimşek, "Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz" dedi.