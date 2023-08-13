Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Kolajen cilde yapısını, esnekliğini ve esnekliğini veren proteindir. Deride kolajeni artıran uygulamalar için pek çok kolajen türü vardır, ancak vücudumuz çoğunlukla tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Yaşlandıkça cildimizde her yıl daha az kolajen üretiriz, bu nedenle yaşlandıkça cildimiz incelir ve kırışıklıklara daha eğilimli oluruz. Ancak kaybettiğimiz bu kolajeni beslenmemiz ile geri almamız mümkündür. Kolajen seviyeleri yüksek olduğunda cilt yumuşak, pürüzsüz ve sıkıdır. Kolajen, cilt hücrelerinin kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı olur. Kolajen ayrıca cildin nemli kalmasını sağlar. İşte en zengin kolajen depoları…