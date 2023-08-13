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Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

2023-08-13 21:25:03
Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Kolajen cilde yapısını, esnekliğini ve esnekliğini veren proteindir. Deride kolajeni artıran uygulamalar için pek çok kolajen türü vardır, ancak vücudumuz çoğunlukla tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Yaşlandıkça cildimizde her yıl daha az kolajen üretiriz, bu nedenle yaşlandıkça cildimiz incelir ve kırışıklıklara daha eğilimli oluruz. Ancak kaybettiğimiz bu kolajeni beslenmemiz ile geri almamız mümkündür. Kolajen seviyeleri yüksek olduğunda cilt yumuşak, pürüzsüz ve sıkıdır. Kolajen, cilt hücrelerinin kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı olur. Kolajen ayrıca cildin nemli kalmasını sağlar. İşte en zengin kolajen depoları…

#1
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Beslenme uzmanı Krista Goncalves, "Diyet, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynuyor" diyor. "Ve bunların hepsi kollajene bağlı." Dedi. Son zamanlarda giderek daha sık gördüğümüz kolajen takviyeleri ile kolajen içeren besinler arasındaki farkı ise uzmanları anlattı.

#2
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir bir kollajen formu içerir, bu da onu takviyelerden tartışmasız daha üstün kılar" diyor. Beslenme ve yaşlanma üzerine 2012'de yapılan bir inceleme, meyve ve sebzelerin cilt sağlığını iyileştirmede en güvenli ve en sağlıklı yaklaşım olduğu sonucuna vardı.

#3
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cildiniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Diyetisyen Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor.

#4
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

KEMİK SUYU! Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajeni çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzet için baharatlar da ekleyebilirsiniz. Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kollajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin içerir" diyor.

#5
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

TAVUK! Pek çok kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Herkesin en sevdiği beyaz et, bol miktarda bu maddeden içerir. Tavuğun içerdiği dokular,onu zengin bir kolajen kaynağı yapar. BALIK! Diğer hayvanlar gibi, balıkların da kolajenden yapılmış kemikleri ve bağları vardır. Bazı araştırmacılar deniz kolajeninin en kolay emilenlerden biri olduğunu iddia etmektedir. Ancak öğle yemeğinde ton balıklı sandviç veya akşam yemeğinde somon balığı kesinlikle kolajen alımınıza katkıda bulunurken, balığın "etinin" diğer kısımlardan daha az kolajen içerdiğini unutmayın.

#6
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

Gabriel, "Balığın kafa, pul veya gözbebekleri gibi kollajen bakımından en yüksek kısımlarını tüketme eğiliminde değiliz" diyor. Aslında, araştırmacılar balık derisini kolajen peptitleri kaynağı olarak kullanmaktadırlar. YUMURTA AKI! sabaha'ta aktarılan haberde: Yumurtalar, diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokusu içermese de, yumurta akı, kolajen üretimi için gerekli amino asitlerden biri olan büyük miktarda prolin içerir.

#7
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

TURUNÇGİLLER! C vitamini, vücudun kolajen öncüsü olan pro-kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, yeterince C vitamini almak çok önemlidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller bu besin maddesiyle doludur. Kahvaltıda ızgara greyfurt deneyin veya bir salataya portakal dilimleri ekleyin. ORMAN MEYVELERİ! Narenciye, C vitamini içeriği nedeniyle tüm ihtişamı kazanma eğiliminde olsa da, orman meyveleri başka bir mükemmel kaynaktır. Çilek aslında portakaldan daha fazla C vitamini sağlar. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen de yüksek bir doz sunar. "Ayrıca," diyor Davidson, "meyveler cildi hasardan koruyan antioksidanlar bakımından yüksektir."

#8
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

SARIMSAK! Sarımsak, patates kızartması ve makarna yemeklerinize lezzetten daha fazlasını katarak kolajen üretiminizi de artırabilir. Gabriel'e göre, "Sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir." Bununla birlikte, ne kadar tükettiğinizin önemli olduğunu bilmek önemlidir. "Kolajen faydalarından yararlanmak için muhtemelen çok fazlasına ihtiyacınız var" diye ekliyor. Ancak pek çok faydasıyla, sarımsağı düzenli beslenmenizin bir parçası olarak düşünmeye değer.

#9
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER! Hepimiz yapraklı yeşilliklerin sağlıklı bir diyette önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Görünüşe göre estetik faydalar da sunabilirler. Ispanak, lahana, pazı ve diğer salata yeşillikleri, renklerini antioksidan özellikleriyle bilinen klorofilden alır. Gabriel, "Bazı araştırmalar, klorofil tüketmenin derideki kollajen öncüsünü artırdığını göstermiştir" diyor.

#10
Foto - Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

FASULYE! Fasulye, genellikle kollajen sentezi için gerekli amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca birçoğu, kollajen üretimi için gerekli olan başka bir besin maddesi olan bakır açısından da zengindir.

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