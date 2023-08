Meğer bu besin kolajen zenginiymiş: Adeta doğal bir 'gençlik aşısı'! Fark ne? Hemen kolajeni kontrol altına aldı

TURUNÇGİLLER! C vitamini, vücudun kolajen öncüsü olan pro-kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, yeterince C vitamini almak çok önemlidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller bu besin maddesiyle doludur. Kahvaltıda ızgara greyfurt deneyin veya bir salataya portakal dilimleri ekleyin. ORMAN MEYVELERİ! Narenciye, C vitamini içeriği nedeniyle tüm ihtişamı kazanma eğiliminde olsa da, orman meyveleri başka bir mükemmel kaynaktır. Çilek aslında portakaldan daha fazla C vitamini sağlar. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen de yüksek bir doz sunar. "Ayrıca," diyor Davidson, "meyveler cildi hasardan koruyan antioksidanlar bakımından yüksektir."