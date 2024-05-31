2024-05-31 13:37:34 Marketteki hazır tereyağlarında büyük tehlike!
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli Örg. Gör. Dr. Mehtap Er Kemal, piyasadaki tereyağları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Etiketlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kemal, tüketicinin taklit ve tağşişe uğramış tereyağını ayırt etmesinin laboratuvar ortamı dışında çok zor olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu. Düzenlemeyle tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı. Bu çerçevede, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getirildi.