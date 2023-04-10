Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Doğan, "Depremde kaçacak yerimiz yoktu. Bu tür yerlerin olması önemli. Allah korusun bir daha böyle bir şey yaşanırsa bu yerlere insanlarımız sığınabilir. Bunun her yerde yapılmasını isteriz. İnşallah her yerde hızlıca yapılır." diye konuştu.