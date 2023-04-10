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Hayat-Aktüel
14
Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

2023-04-10 12:41:08
Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Mardin'de kurulan "millet ormanı"nın ilk etabı tamamlandı.

#1
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından çalışmalara başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından pilot il seçilen Mardin'de "millet ormanı" için merkez Artuklu ilçesindeki Saraçoğlu ve Diyarbakır Kapı mahalleri arasındaki 45 bin 89 hektarlık alan belirlendi. Başlatılan çalışmalar kapsamında millet ormanının yaklaşık 15 bin hektarlık ilk etabı tamamlandı.

#2
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Kısa süre sonra açılması planlanan millet ormanının ilk etabında, yapay gölet, ibadethane, ahşap köprü, yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları, çeşmeler ile bulaşık yıkama ünitesi bulunuyor. Millet ormanında ilk etabın açılmasının ardından diğer etaplar için çalışmalar sürecek.

#3
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, göreve başladıkları günden beri tarihi kente yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yeşil alan oranını artırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

#4
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

"Şu an TOKİ'nin yapmış olduğu 3 millet bahçesi var. Kızıltepe'de 150, Nusaybin'de 99 ve Midyat ilçesinde de 40 dekar büyüklüğünde. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığından tahsisini aldığımız 270 dekar alana mesire alanı yapmaya başladık. Allah kısmet ederse 2 ay içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 büyük park yapıyoruz. Biri bitti, diğerlerinin yapımı hızla devam ediyor."

#5
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Demirtaş, bunların yanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile millet ormanına ilişkin yürüttükleri çalışmanın da bitme aşamasına geldiğini belirtti. Millet ormanının şehir merkezine çok yakın bir yerde bulunduğunu, yürüyerek dahi ulaşımın mümkün olduğunu dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

#6
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

"15-20 güne kadar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Kasımiye Medresesi'nin hemen altında olan bir yer. Bugün yolun ihalesini yaptık, asfaltını da yapacağız. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gidecek, çocuklarıyla eğlenecek, piknik yapabilecek. Vatandaşlarımızla burayı hemen buluşturmayı amaçlıyoruz. Altyapısını ve üstyapısını bitirdik. Millet ormanı şehre çok yakışacak, artı değer katacak. Vatandaşlarımız yüksek standartlarda, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ormana kavuşacak."

#7
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Demirtaş, göreve geldikleri günden beri yaklaşık 1000 dekar büyüklüğünde yeşil alan çalışması yaptıklarını, bunların bir kısmından yararlanıldığını, yaklaşık 3 ay içinde tamamının bitirilmesinin planlandığını belirterek, Mardin'i yeşil bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

#8
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Mardinli vatandaşlardan Mahmut Anatça, millet ormanının çok güzel bir alanda yapıldığını, ormanı gördüğünde çok beğendiğini ifade etti.

#9
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Anatça, "Mardin'in gerçekten buna ihtiyacı vardı. İnsanların ailece gelip stres atabilecekleri bir yer. Yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi her şey dört dörtlük yapılmış." dedi.

#10
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Mehmet Taş ise millet ormanının açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

#11
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Adıyaman'dan Mardin'i ziyarete gelen Halil İbrahim Doğan, tarihi kenti gezerken millet ormanını gördüklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

#12
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

Doğan, "Depremde kaçacak yerimiz yoktu. Bu tür yerlerin olması önemli. Allah korusun bir daha böyle bir şey yaşanırsa bu yerlere insanlarımız sığınabilir. Bunun her yerde yapılmasını isteriz. İnşallah her yerde hızlıca yapılır." diye konuştu.

#13
Foto - Mardin'de kuruldu... İlk etabı tamamlandı

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