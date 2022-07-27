4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi başta olmak üzere SGK, Bağkur emekli maaşlarındaki farklar hesaplara yatırılmaya devam edilirken, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar da zam farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki malul, vazife malulü, dul ve yetim zamlı maaşlar ne zaman yatacak? malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı ne zaman yatacak?