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Ekonomi
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Malul, vazife malulü, dul ve yetim zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2022-07-27 17:45:47
Malul, vazife malulü, dul ve yetim zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi başta olmak üzere SGK, Bağkur emekli maaşlarındaki farklar hesaplara yatırılmaya devam edilirken, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar da zam farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki malul, vazife malulü, dul ve yetim zamlı maaşlar ne zaman yatacak? malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı ne zaman yatacak?

#1
Foto - SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz itibarıyla yatmaya başlamıştı. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar devam edecek. Buna karşılık her ayın 1-5’i arasında maaş çeken memur emeklisi, hesaplar yetişmediğinden zam farkını alamamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merakla beklenen tarihi açıkladı.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz itibarıyla yatmaya başlamıştı. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar devam edecek. Buna karşılık her ayın 1-5’i arasında maaş çeken memur emeklisi, hesaplar yetişmediğinden zam farkını alamamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merakla beklenen tarihi açıkladı.

#2
Foto - Buna göre; 1 Temmuz itibarıyla hak edilen zam farkları 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçecek. Yine Emekli Sandığı kapsamındaki malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar da zam farklarını aynı tarihte çekecek. Bu kapsamda toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira fark ödemesi yapılacak.

Buna göre; 1 Temmuz itibarıyla hak edilen zam farkları 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçecek. Yine Emekli Sandığı kapsamındaki malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar da zam farklarını aynı tarihte çekecek. Bu kapsamda toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira fark ödemesi yapılacak.

#3
Foto - Farklar aylık alınan banka ve PTT şubelerinden çekilebilecek. Bazı emekliler maaşı her ay, bazıları ise üç ayda bir alıyor. Buna göre farklar şu şekilde yatacak: Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Farklar aylık alınan banka ve PTT şubelerinden çekilebilecek. Bazı emekliler maaşı her ay, bazıları ise üç ayda bir alıyor. Buna göre farklar şu şekilde yatacak: Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

#4
Foto - Mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, Haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, Temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında fark yansıtılacak. En düşük fark 1788, en yüksek fark ise 6 bin 858 lira yatacak.

Mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, Haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, Temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında fark yansıtılacak. En düşük fark 1788, en yüksek fark ise 6 bin 858 lira yatacak.

#5
Foto - Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

#6
Foto - EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

#7
Foto - Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

#8
Foto - 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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