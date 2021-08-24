Malazgirt Zaferi Ahlat'ta böyle kutlandı

"Burası Türkiye'nin en güzide millet bahçesi olma özelliğini yakaladı. İnşallah bu yıl ki kutlamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışını gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacağız. Bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. 950. yılda birliğimizin, dirliğimizin Anadolu'daki toprak bütünlüğümüzün, Sultan Alparslan'ın o günkü ruhaniyetinin günümüzde hayat bulacağını ümit ediyorum. Şimdiden tüm Türkiye'yi, Anadolu'yu Ahlat'a ve Malazgirt'e davet ediyoruz."