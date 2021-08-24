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Malazgirt Zaferi Ahlat'ta böyle kutlandı

2021-08-24 13:19:35
Malazgirt Zaferi Ahlat'ta böyle kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 950. yıl dönümü kutlanacak Malazgirt Zaferi için hazırlıklar sona erdi.

#1
Foto - İlçenin Çarho mevkisinde 400 bin metrekare alana inşa edilen millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak. 50 çadırdan oluşan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda, Malazgirt Zaferi kutlamalarının 950. yıl dönümü gerçekleştirilecek.

İlçenin Çarho mevkisinde 400 bin metrekare alana inşa edilen millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak. 50 çadırdan oluşan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda, Malazgirt Zaferi kutlamalarının 950. yıl dönümü gerçekleştirilecek.

#2
Foto - 23 -26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kutlamalar, Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisiyle başlayacak, yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam edecek.

23 -26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kutlamalar, Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisiyle başlayacak, yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam edecek.

#3
Foto - Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, bu yıl 55 büyükelçiyi Ahlat'ta ağırlayacaklarını söyledi.

Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, bu yıl 55 büyükelçiyi Ahlat'ta ağırlayacaklarını söyledi.

#4
Foto - Hazırlıkların tamamlandığını aktaran Çoban,

Hazırlıkların tamamlandığını aktaran Çoban, "Büyük Türk komutan Sultan Alparslan'ın Anadolu Zaferi'nin 950. yılını hep beraber 23-24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te kutlayacağız.

#5
Foto - Bu kutlamaların hazırlık aşamaları tamamlandı. Artık misafirlerimizi ağırlayacağız.

Bu kutlamaların hazırlık aşamaları tamamlandı. Artık misafirlerimizi ağırlayacağız.

#6
Foto - . Bu yıl dış misyon şeflerini de Ahlat'ta ağırlıyoruz. TİKA başkanlığında 10 veya 12 ülkenin mutfağını Ahlat Millet Bahçesi'nde sergiliyoruz.

. Bu yıl dış misyon şeflerini de Ahlat'ta ağırlıyoruz. TİKA başkanlığında 10 veya 12 ülkenin mutfağını Ahlat Millet Bahçesi'nde sergiliyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Kutlamaların yapılacağı alanın tarih boyunca stratejik öneme sahip olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

Kutlamaların yapılacağı alanın tarih boyunca stratejik öneme sahip olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

#8
Foto -

"Burası Türkiye'nin en güzide millet bahçesi olma özelliğini yakaladı. İnşallah bu yıl ki kutlamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışını gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacağız. Bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. 950. yılda birliğimizin, dirliğimizin Anadolu'daki toprak bütünlüğümüzün, Sultan Alparslan'ın o günkü ruhaniyetinin günümüzde hayat bulacağını ümit ediyorum. Şimdiden tüm Türkiye'yi, Anadolu'yu Ahlat'a ve Malazgirt'e davet ediyoruz."

#9
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#10
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#11
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#12
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#13
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#14
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#15
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#16
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#17
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#18
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#19
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#20
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#21
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#22
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#23
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#24
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#25
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#26
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#27
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#28
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#29
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

#30
Foto - İşte kutlamadan manzaralar...

İşte kutlamadan manzaralar...

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