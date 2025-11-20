  • İSTANBUL
Maaşı da izni de fazla olan 12 meslek açıklandı!

Haber Merkezi
Maaşı da izni de fazla olan 12 meslek açıklandı!

Bazı meslekler siz değerli zamanınızı, yüksek gelirinizle birlikte sunabilir. Hızlı tempolu ve sürekli baskının hâkim olduğu bir dünyada, birçok kişi meslek ile özel yaşam arasında denge arıyor. Çoğu çalışan haftada yaklaşık 40 saat çalışıyor ve yılda bir ila üç hafta ücretli izin kullanabiliyor; ancak **kariyer ve iş dünyasına odaklanan iş‑ilan platformu Indeed'in hazırladığı ve bu Perşembe yayımlanan 12 mesleklik listede, çalışanlarına uzun tatiller, seyahat ya da aileye vakit ayırma şansı tanıyan işler yer alıyor — bunun nedeni esnek çalışma saatleri ya da uzun duraklamalı dönemler.

1 ‑ Okul Psikoloğu (School Psychologist) Yıllık ortalama gelir: 122 366 USD. Okullarda görev yapan bu psikologlar, öğrencilerin duygusal ve sosyal sorunlarını ele alır, onları öğrenmeye ve katılıma teşvik eder, psikolojik ve davranışsal değerlendirmeler yapar. Zorbalık, sosyal baskı, çatışma çözümü gibi konularda dersler verir. Eğitim ortamında çalıştıkları için çoğu zaman hafta sonu, resmi tatiler ve yaz tatili gibi izin avantajları vardır.

2 ‑ Okul Müdürleri (Principals) Yıllık ortalama gelir: 120 862 USD. Müdürler, eğitim sürecini yönetir, akademik takvimi ve okul politikasını düzenler, idari ve öğretim kadrosunu denetler. Anne‑babalarla iletişim kurar, kabul ve disiplin süreçlerini yönetir. Bazı görevler akşam ya da yaz döneminde devam edebilir; ancak genel olarak müdürler, okulların tatil takvimine uygun uzun izin haklarına sahiptir.

3 ‑ Pilotlar (Pilots) Yıllık ortalama gelir: 108 884 USD. Uçak ya da helikopterlerle yolcu veya kargo taşırlar, özel uçuşlar ya da kurtarma görevleri yapabilirler. ABD’de Federal Havacılık Kurumu (FAA), bir pilotun peş‑peşe yedi günde 32 saati, ayda 100 saati aşmamasını şart koşuyor; ayrıca uçuşlar arasında sekiz saat dinlenme süresi ve her hafta bir tam gün izin zorunluluğu var.

4 ‑ Diş Hijyenistleri (Dental Hygienists) Yıllık ortalama gelir: 108 361 USD. Hastaların ağızlarını temizler, diş temizliği işlemleri yapar ve koruyucu önlemler konusunda tavsiyeler verir. Birçok hijyenist yarı zamanlı çalışır veya haftanın belirli günlerinde görev yapar; genellikle resmi tatil ve devlet tatili günlerinde çalışmaz.

5 ‑ Konuşma ve Dil Patologları (Speech‑Language Pathologists) Yıllık ortalama gelir: 108 201 USD. Çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma, dil ya da yutma bozukluklarını tedavi ederler; bireysel planlar hazırlar, kelime haznesini geliştirir ve ağız kaslarını güçlendirir. Okullarda çalışıyorlarsa öğretim kadrosuyla benzer izin sürelerine sahip; sağlık merkezlerinde çalışıyorlarsa randevu sistemine dayalı esnek çalışma avantajı sunulabilir.

6 ‑ Mesleki Terapistler (Occupational Therapists) Yıllık ortalama gelir: 106 225 USD. Hastaların yaralanma ya da hastalık sonrası günlük aktivitelerini yeniden yapabilmeleri için değerlendirirler, tedavi planları oluştururlar ve fiziksel egzersizler uygularlar. Okullarda çalışan terapistler uzun tatil dönemlerine sahip olabilir; hastane ya da tedavi merkezlerinde çalışanlar ise daha esnek çalışma saatlerine ve daha uzun izne sahip olabilir.

7 ‑ Hâkimler (Judges) Yıllık ortalama gelir: 77 619 USD. Görevleri arasında mahkeme oturumlarını yönetmek, yasaları yorumlamak, savunma avukatlarını atamak ve adaletin işlemesini sağlamak yer alır. Devlet memuru olarak, hâkimler resmi ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir; oturum zamanlarını nispeten kendileri ayarlayabilirler.

8 ‑ Kütüphaneciler (Librarians) Yıllık ortalama gelir: 63 424 USD. Araştırma desteği sunarlar, eğitim etkinliklerini düzenler ve ziyaretçilere bilimsel materyaller bulmalarında yardımcı olurlar. Üniversite veya okul kütüphanelerinde çalışıyorlarsa eğitim takviminin tatil günlerinden yararlanabilirler; kamu kütüphanelerinde çalışanlar ise resmi tatil iznine ek olarak avantajlı izin süresi elde edebilirler.

9 ‑ İtfaiyeciler (Firefighters) Yıllık ortalama gelir: 57 497 USD. Görevlerinden biri yangınları söndürmek, can ve mal kurtarmak, halkı güvenlik konusunda eğitmektir. Uzun nöbet sistemine göre çalışırlar ancak nöbet sonrası ardışık gün izinleriyle yıllık izin süresi ortalama olarak yüksektir.

10 ‑ Üniversite Profesörleri (Professors) Yıllık ortalama gelir: 57 312 USD. Görevleri öğretim yapmak, müfredat hazırlamak, sınavları değerlendirmek ve araştırmaları yönetmektir. Profesörler, ders programlarını büyük ölçüde kendileri belirleyebilir ve genellikle hafta sonu ya da yaz tatili gibi uzun süreli izinlerden faydalanabilirler.

11 ‑ Öğretmenler Yıllık ortalama gelir: 53 164 USD. Görevleri dersleri tasarlayıp uygulamak, öğrencileri değerlendirmek ve toplantılar/atölye çalışmalarına katılmaktır. Yarıyıl, bahar ve yaz tatilleri gibi uzun izin haklarıyla öğretmenler en çok tatil sahibi mesleklerden biridir.

12 ‑ Okul Otobüsü Şoförleri (School Bus Drivers) Yıllık ortalama gelir: 49 809 USD. Görevleri öğrencileri evlerinden okullara ve okul dışı etkinliklere taşımaktır. Genellikle sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kısa vardiyada çalışırlar; öğrenci ve öğretmenlerle aynı izin takvimine sahip olabilirler.

Behlül Cemali

ABD'den bize ne ?

Yaşar

Bütün meslekler den fedakarlık ve takdir edilmede gece gündüz canını ortaya koyan polislerden. Okul başarı durumu ülkemizde başarı grafiği çok düşük ancak bol tatili ve kendini geliştirme baskısı olmadığından emeklisi gelmiş sayısız öğretmen emekli olmayıp atanması bekleyen yeni taze beyinlere engel oluyorlar diye düşünüyorum
