Maaşı da izni de fazla olan 12 meslek açıklandı!

Bazı meslekler siz değerli zamanınızı, yüksek gelirinizle birlikte sunabilir. Hızlı tempolu ve sürekli baskının hâkim olduğu bir dünyada, birçok kişi meslek ile özel yaşam arasında denge arıyor. Çoğu çalışan haftada yaklaşık 40 saat çalışıyor ve yılda bir ila üç hafta ücretli izin kullanabiliyor; ancak **kariyer ve iş dünyasına odaklanan iş‑ilan platformu Indeed'in hazırladığı ve bu Perşembe yayımlanan 12 mesleklik listede, çalışanlarına uzun tatiller, seyahat ya da aileye vakit ayırma şansı tanıyan işler yer alıyor — bunun nedeni esnek çalışma saatleri ya da uzun duraklamalı dönemler.