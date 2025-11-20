  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Haftanın O Günü Dişçiye Gidenler Daha Fazla Acı Çekiyor!

Alican Öztekin
Haftanın O Günü Dişçiye Gidenler Daha Fazla Acı Çekiyor!

Diş sağlığı uzmanlarının dikkat çektiği yeni bir ayrıntı, her hafta diş koltuğuna oturan milyonları ilgilendiriyor: Cuma günü dişçiye gidenler, diğer günlere kıyasla daha fazla acı hissediyor. Nedeni ise basit ama can sıkıcı. Cuma, diş hekimlerinin en yoğun günü. Hafta boyunca biriken randevular, son dakika talepleri ve hafta sonu gelmeden tedavi olmak isteyen hastalar… Tüm bunlar kliniklerde yoğun bir tempo oluşturuyor.

Uzmanlar, yoğunluğun arttığı bu günlerde doktorların işlem sürelerini doğal olarak hızlandırmak zorunda kaldığını, bunun da özellikle kanal tedavisi, dolgu veya çekim gibi işlemlerde hastanın daha fazla baskı ve ağrı hissetmesine neden olabildiğini belirtiyor.

Bir diş hekimi, durumu şöyle özetliyor: “Aynı özeni gösteriyoruz ama yoğun günlerde zaman baskısı artıyor. Bu da bazı hastaların işlem sırasında daha fazla hassasiyet yaşamasına yol açabiliyor.”

Ayrıca cuma günleri, hastaların stres seviyesinin de daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Hafta sonuna yaklaşma stresi, yoğunluk, iş çıkışlarına denk gelen randevular… Tüm bunlar ağrı eşiğini düşürüyor ve yaşanan acının daha fazla hissedilmesine sebep oluyor.

Uzmanların önerisi net: Mümkünse diş randevularınızı pazartesi, salı veya çarşamba günlerine alın. Hem klinikler daha sakin oluyor hem de işlem daha rahat ilerliyor. Kısacası, diş koltuğundaki acıyı azaltmanın yolu tedavinin kendisinden değil… Randevu gününü doğru seçmekten geçiyor!

