Haftanın O Günü Dişçiye Gidenler Daha Fazla Acı Çekiyor!

Diş sağlığı uzmanlarının dikkat çektiği yeni bir ayrıntı, her hafta diş koltuğuna oturan milyonları ilgilendiriyor: Cuma günü dişçiye gidenler, diğer günlere kıyasla daha fazla acı hissediyor. Nedeni ise basit ama can sıkıcı. Cuma, diş hekimlerinin en yoğun günü. Hafta boyunca biriken randevular, son dakika talepleri ve hafta sonu gelmeden tedavi olmak isteyen hastalar… Tüm bunlar kliniklerde yoğun bir tempo oluşturuyor.