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Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

2023-10-14 20:26:22
Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanmaya başladı. Balık bolluğuyla birlikte fiyatlar da yarı yarıya düştü.

#1
Foto - Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

İstanbul'daki balık tezgahlarında lüfer bolluğu yaşanıyor. Lüferin bollaşmasıyla fiyatı yarı yarıya düştü. Geçen hafta 200 liradan satılan lüfer, 100 liraya kadar geriledi. Tezgahlardaki bir diğer bollaşan balığın hamsi olduğu görüldü.

#2
Foto - Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

Hamsinin kilosu ise 75 liradan satılıyor. Tezgahlarda dikkat çeken diğer balıklar istavrit ve palamut oldu. İstavrit 75 ila 100 liradan, palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor. Balıkçılar bu sezon lüferde bereket olduğunu söylerken, ilerleyen zamanda istavrit balığının bollaşmasıyla fiyatının gerileyeceğini belirtti.

#3
Foto - Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

Balıkçı Erkan Sarıyaprak, bu sene hamsi ve lüferin bol geldiğini belirterek, "Geçen sene palamut daha çok boldu ancak bu sene bereket lüferde. Bu sene lüfer ve hamsi bolluğu yaşıyoruz. Geçen haftaya göre lüfer yüzde 50 ucuzladı. Hamsi de bol olduğu için fiyatı geçen haftaya göre biraz geriledi. Lüferin tanesi geçen hafta 200-250 lirayken, bugün itibariyle 150 ila 200 arasında değişiyor. Vatandaşlarımız çok balık tüketmiyor. Vatandaşlara şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Mevsimine göre balık yesinler" dedi.

#4
Foto - Lüferin fiyatı düştü! İşte güncel fiyatlar

Sarıyaprak, "Hamsinin kilosu 75 ila 100 lira arasında satılıyor. İstavrit 75-100 lira, palamutun tanesi 150 lira, kalkan balığının kilosu 750 lira. Şu anda bolluk lüfer, hamsi balıklarında, daha sonra istavritte bir bolluk bekliyoruz. Bu yıl palamut çok az, bu sene bereketin lüferde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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