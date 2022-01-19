Limon suyuna patlıcan eklerseniz...

Bu karışım kişinin yaşam kalitesini artırır ve daha dinç olunmasını sağlar. Ayrıca limonlu patlıcan suyu, ruhsal rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır. Limonlu patlıcan suyunun en etkili faydası ise vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu sayede kilolara veda edebilirsiniz. Limonlu patlıcan suyu nasıl yapılır? 2 orta boy patlıcan Bir buçuk bardak sıkılmış taze limon Bir litre su Patlıcanları yıkayıp doğrayın ardından bir tencereye koyup, üzerine bir litre suyu boşaltın.