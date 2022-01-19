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Sağlık
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Limon suyuna patlıcan eklerseniz...

2022-01-19 05:22:22
Limon suyuna patlıcan eklerseniz...

Faydaları saymakla bitmeyen limon suyuna patlıcan ekleyip her sabah tüketirseniz faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Her mutfakta ve masada yerini alan limon ve limon suyu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Hem sağlığa hem de zayıflamaya fayda sağlayan limon ve limon suyu, cilt için bulunmaz bir nimet.

Her mutfakta ve masada yerini alan limon ve limon suyu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Hem sağlığa hem de zayıflamaya fayda sağlayan limon ve limon suyu, cilt için bulunmaz bir nimet.

#2
Foto - Bağışıklık sistemini güçlendiren limon ve limon suyu, ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda limon suyu içmek tüm vücudu alkalileştiriyor ve vücudun pH seviyesini dengeliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren limon ve limon suyu, ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda limon suyu içmek tüm vücudu alkalileştiriyor ve vücudun pH seviyesini dengeliyor.

#3
Foto - Cildi tek başına temizleyen ayrıca lekelerden arındıran limon ve limon suyu, kırışıklıkları azaltarak zamanla yok ediyor.

Cildi tek başına temizleyen ayrıca lekelerden arındıran limon ve limon suyu, kırışıklıkları azaltarak zamanla yok ediyor.

#4
Foto - Limondaki potasyum ise kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur. Soğuk kış havalarında da nezleye karşı koruyucu bir güç haline geliyor.

Limondaki potasyum ise kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur. Soğuk kış havalarında da nezleye karşı koruyucu bir güç haline geliyor.

#5
Foto - Öksürüğü kesen limon ve limon suyu, göğüs enfeksiyonlarından kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu faydalar ve daha sayamadığımız birçok faydaya sahip olan limon suyuna patlıcan atmayı denediniz mi?

Öksürüğü kesen limon ve limon suyu, göğüs enfeksiyonlarından kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu faydalar ve daha sayamadığımız birçok faydaya sahip olan limon suyuna patlıcan atmayı denediniz mi?

#6
Foto - Limon suyuna patlıcan atar ve bu karışımı sabahları içerseniz, faydaları karşısında şoke olabilirsiniz. Peki, patlıcanı limon suyunun faydaları nedir, ne işe yarar?

Limon suyuna patlıcan atar ve bu karışımı sabahları içerseniz, faydaları karşısında şoke olabilirsiniz. Peki, patlıcanı limon suyunun faydaları nedir, ne işe yarar?

#7
Foto - Patlıcanlı limon suyunun faydaları Limon ve patlıcanı beraber içerseniz kalp hastalıklarını önlemeye başlarsınız. Ayrıca bu ikili, kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya büyük katkı sağlar.

Patlıcanlı limon suyunun faydaları Limon ve patlıcanı beraber içerseniz kalp hastalıklarını önlemeye başlarsınız. Ayrıca bu ikili, kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya büyük katkı sağlar.

#8
Foto - Eklem iltihaplanmasını önlemek için limonlu patlıcan suyu oldukça etkili ve bir doğal yöntemdir. Bu mucizevi karışım, toksinleri idrar yolu ile atarak aynı zamanda böbrek ve mesaneyi temizlemeye yardımcı olur.

Eklem iltihaplanmasını önlemek için limonlu patlıcan suyu oldukça etkili ve bir doğal yöntemdir. Bu mucizevi karışım, toksinleri idrar yolu ile atarak aynı zamanda böbrek ve mesaneyi temizlemeye yardımcı olur.

#9
Foto - Bu karışım kişinin yaşam kalitesini artırır ve daha dinç olunmasını sağlar. Ayrıca limonlu patlıcan suyu, ruhsal rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır. Limonlu patlıcan suyunun en etkili faydası ise vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu sayede kilolara veda edebilirsiniz. Limonlu patlıcan suyu nasıl yapılır? 2 orta boy patlıcan Bir buçuk bardak sıkılmış taze limon Bir litre su Patlıcanları yıkayıp doğrayın ardından bir tencereye koyup, üzerine bir litre suyu boşaltın.

Bu karışım kişinin yaşam kalitesini artırır ve daha dinç olunmasını sağlar. Ayrıca limonlu patlıcan suyu, ruhsal rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır. Limonlu patlıcan suyunun en etkili faydası ise vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu sayede kilolara veda edebilirsiniz. Limonlu patlıcan suyu nasıl yapılır? 2 orta boy patlıcan Bir buçuk bardak sıkılmış taze limon Bir litre su Patlıcanları yıkayıp doğrayın ardından bir tencereye koyup, üzerine bir litre suyu boşaltın.

#10
Foto - Suyun koyulanmaya başlamasından sonra ocaktan alıp, limon suyuna ekleyin. İyice çalkalayın ve sabah aç karnına bir bardak için. Patlıcanın besin değerleri 100 gram patlıcanda aşağıdakiler bulunur:

Suyun koyulanmaya başlamasından sonra ocaktan alıp, limon suyuna ekleyin. İyice çalkalayın ve sabah aç karnına bir bardak için. Patlıcanın besin değerleri 100 gram patlıcanda aşağıdakiler bulunur:

#11
Foto - Su: 92,3 g Enerji: 25 kcal Protein: 0.98 g Toplam yağ: 0.18 g Karbonhidrat: 5,88 g Lif: 3 g Toplam şeker: 3.53 g Kalsiyum: 9 mg Demir: 0.23 mg Magnezyum: 14 mg Fosfor: 24 mg Potasyum: 229 mg Sodyum: 2 mg Çinko: 0.16 mg C vitamini, toplam askorbik asit: 2.2 mg Tiamin: 0.04 mg Riboflavin: 0.04 mg

Su: 92,3 g Enerji: 25 kcal Protein: 0.98 g Toplam yağ: 0.18 g Karbonhidrat: 5,88 g Lif: 3 g Toplam şeker: 3.53 g Kalsiyum: 9 mg Demir: 0.23 mg Magnezyum: 14 mg Fosfor: 24 mg Potasyum: 229 mg Sodyum: 2 mg Çinko: 0.16 mg C vitamini, toplam askorbik asit: 2.2 mg Tiamin: 0.04 mg Riboflavin: 0.04 mg

#12
Foto - Niasin: 0.65 mg B-6 Vitamini: 0.08 mg Folat, DFE: 22 µg B-12 Vitamini: 0 µg A Vitamini, RAE: 1 µg A Vitamini, İÜ: 23 İÜ E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.3 mg D Vitamini (D2 + D3): 0 µg D vitamini: 0 IU K Vitamini (filokinon): 3.5 µg Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g Yağ asitleri, toplam trans: 0 g Kolesterol: 0 mg Kafein: 0 mg

Niasin: 0.65 mg B-6 Vitamini: 0.08 mg Folat, DFE: 22 µg B-12 Vitamini: 0 µg A Vitamini, RAE: 1 µg A Vitamini, İÜ: 23 İÜ E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.3 mg D Vitamini (D2 + D3): 0 µg D vitamini: 0 IU K Vitamini (filokinon): 3.5 µg Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g Yağ asitleri, toplam trans: 0 g Kolesterol: 0 mg Kafein: 0 mg

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