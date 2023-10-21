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Otomotiv
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Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

2023-10-21 15:08:07
Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Premium otomobil üreticisi Lexus, markanın tamamen yeni bir segmente girmesini sağlayan lüks minivan modeli LM’i Türkiye’de satışa sundu. Özel jet uçaklarındaki konforu LM’e taşıyan Lexus, bu modelle birlikte markanın ve lüksün zirvesini sunuyor. Lexus’un “doğuştan lüks” yeni LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu, 10.900.000 TL ile Türkiye pazarına giriş yaparken LM’in 7 kişilik versiyonu ise 8.900.000 TL ile satışa sunuldu.

#1
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus’un yeni NX ile başlattığı, RX ve RZ ile devam eden yeni döneminin dördüncü modeli olan LM, markanın yeni tasarım dilini, platformunu, güç ünitelerini ve yenilikçi teknolojilerini kullanıyor. Markanın LS Sedan, LC Coupe gibi amiral gemisi modellerinde kullandığı isimlendirmeye uygun olacak şekilde LM, yani Luxury Mover modeli, markanın sunduğu konfor seviyesini en üst düzeye taşıyor. 4 kişilik VIP ve 7 kişilik versiyonlara sahip LM, yolcuları adına maksimum oranda konfor sunarken şoförlü veya bireysel kullanımlar için de eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus, LM modelinin tüm versiyonlarında 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden Kendi Kendini Şarj Eden Hibrit sistemini kullanıyor. LM 350h, yeni NX 350h ve RX 350h modellerinde de yer alan aynı sistemle donatıldı. 250 HP güç üreten LM 350h, 239 Nm tork değerine sahip. 7 koltuklu ve 4 koltuklu LM modelleri, E-Four elektronik dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de dikkat çekiyor. E-Four sistemi, ön/arka gücü dağılımını 100:0 oranından 20:80 oranına kadar değiştirerek her koşulda ideal çekişin ve güvenli yol tutuşun elde edilmesini sağlıyor.

#3
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Tamamen yeni LM ile Lexus'un hedefi, bir salon kadar konforlu ve mobil bir ofisin tüm rahatlığına sahip birinci sınıf bir yaşam alanı yaratmaktı. Bu özellikleriyle doğuştan lüks bir araç olarak tasarlanan LM, hiçbir araçta bulunmayan üst düzey konforuyla araç içindekilerin her koşulda kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak ortamı sunuyor. Lexus, LM konseptini geliştirirken özel jet üreticileri ve varlıklı müşterilerle birlikte kapsamlı çalışmalar yaptı. Böylece LM, müşterilerine kişiselleştirilmiş lüks özellikleri ile en yüksek standartları sunan bir model haline geldi.

#4
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Yeni LM de, markanın tüm modelleri gibi Omotenashi misafirperverlik felsefesiyle tasarlandı. LM’in tüm detayları, Takumi ustaları tarafından kusursuzlaştırıldı. Bu sayede araç, içerisindekilerin her an kendilerini evinde gibi hissedecekleri şekilde geliştirildi. Aynı zamanda mobil ofis olmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerle tasarlanan LM, her şartta en yüksek konforu sağlıyor. Koltuklar mükemmel desteği ve konforu sunarken araç içerisindeki sıcaklık, hava kalitesi, atmosfer ve aydınlatma da her zaman hassasiyetle kontrol edilebiliyor.

#5
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus’ta konfor, teknoloji ve lüksün zirvesini temsil eden LM, 7 koltuklu ve 4 koltuklu olmak üzere iki versiyon ile sunuluyor. Yedi koltuklu modelde, orta sırada yer alan VIP koltuklarla birlikte ek olarak üçüncü sıra koltuklar yer alıyor. Daha fazla bagaj alanı gerektiğinde ise, üçüncü sıra koltuklar katlanabiliyor.

#6
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

LM ürün gamının en üstünde yer alan 4 koltuklu versiyon, her yolculuğu son derece konforlu ve keyifli hale getirecek zengin özellikleriyle donatılan iki adet çok fonksiyonlu VIP arka koltuğuyla öne çıkıyor. Bu lüksü yansıtan özellikler arasında 48 inç HD geniş ekran, ön ve arka kabini ayıran ses geçirmeyen separatör, VIP koltuklar, 14 litrelik buzdolabı, iki cam tavan, Mark Levinson 3D Surround Sound Ses Sistemi ve daha sofistike Lexus Climate Concierge bulunuyor. Bununla birlikte 7 kişilik modelde ise, ön konsoldan bağımsız olarak çalıştırılabilen 14 inçlik arka multimedya ekranı da yer alıyor.

#7
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Yeni LM modeli için mükemmel sessizlik en önemli öncelikti. Geliştirme ekibi, sessizlik konusunda çığır açan bir model olan orijinal Lexus LS'ten ilham aldılar. Lexus’un hedefi yalıtımlı odaklardaki gibi mutlak sessizlik yerine doğal ve huzur veren, tüm duyulara hitap eden bir ortam elde etmekti. Bu amaçla aracın gövdesinde geliştirmeler yapıldı ve kabinde düşük frekanslı gürültüleri azaltan Aktif Gürültü Kontrolü’ne yer verildi. Ayrıca 4 koltuklu LM'de ses emici olmayan beş katmanlı tavan döşemesi kullanıldı ve bu sayede sohbet etmek daha kolay hale getirildi. Ekranın üzerinde yer alan ses geçirmeyen separatör ise, tamamen açılabiliyor, kapatılabiliyor veya karartılabiliyor. LM’in yaşam alanı yeni nesil kabin ambiyansı aydınlatma sistemine de sahip. Mobil ofis gibi çalışma alanına dönüşebilen LM, 4 koltuklu modelde beş farklı temanın yanı sıra 14 farklı renk tonuyla farklı kabin ambiyanslarıyla aydınlatılabiliyor.

#8
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus LM modelinde, koltukların tasarımı ve özellikleri araç içi deneyimin merkezini oluşturuyor. Tipik minivanlardan farklı olarak ideal oturma pozisyonuna sahip VIP arka koltuklar, rahatsız edici düşük frekanslı titreşimleri azaltmak için baş salınımını önleyecek şekilde geliştirildi. Vücudu ideal oturma pozisyonu için destekleyecek tasarıma sahip koltuklar, her yol koşulunda yolcuların yorulmadan seyahat etmelerini sağlıyor.

#9
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Yastık benzeri başlıkların genişletilmiş derinliği, sırtın üst kısmından destek sağlayarak vücut merkezinin sabit kalmasına yardımcı oluyor. Uzayan ve ayarlanabilen alt bacak destekleri ise, konforu artırıyor. 4 koltuklu LM'de, her iki arka koltuk da özel uçaklardaki koltuklar gibi yatay olacak şekilde yatırılabiliyor.

#10
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Elektrikli olarak ayarlanabilen koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliklerinin yanı sıra minderler ve koltuk arkalığı, uyluklara, sırta ve omuzlara farklı programlarla masaj yapmak için entegre hava keselerine sahip.

#11
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus LM’in lüksünü tamamlayan özellikler arasında arka koltuklara entegre ve bağımsız olarak kullanılabilen kontrol paneli, 48 inç geniş ekran, Lexus Climate Concierge, 14 litrelik buzdolabı, saklama alanları ve kol dayama yerine entegre çıkarılabilir masalar, ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi unsurlar dikkat çekiyor.

#12
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Dört koltuklu LM'de, kabin bölmesinin alt kısmında, görüntüleme için optimum açıda konumlandırılmış 48 inç geniş ekran HD ekran yer alıyor. Bu ekran ihtiyaca göre tam ekran veya bağımsız içerek gösteren iki ayrı ekran olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar içeriği doğrudan akıllı telefonlarından veya tabletlerinden yansıtabiliyor. Bununla birlikte iki HDMI bağlantı noktası üzerinden ekrana da bağlanmak mümkün. Sistem eğlence veya online iş toplantıları için ideal ortamı sağlıyor. Yedi koltuklu modelde, ön konsoldakinden bağımsız olarak çalıştırılabilen 14 inçlik bir arka multimedya ekranı bulunuyor. Özel olarak geliştirilen Mark Levinson 3D Surround Sound Ses Sistemi dört koltuklu modelde 23 hoparlöre ve yedi koltuklu modelde 21 hoparlöre sahip.

#13
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Ayrıca arka kabinde kapı kumandaları, küçük eşyalar için saklama alanı ve sıcaklık izleme sensörleri içeren şık bir baş üstü konsol da bulunuyor. Ortada konumlandırılması sayesinde baş mesafesi de artırılıyor. Ekranın altında ortada konumlandırılan 14 litrelik buzdolabı ise, serinletici içeceklerin her an ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

#14
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus yeni LM modeli için Lexus Climate Concierge sistemini geliştirerek özelliklerini ve işlevselliğini klimanın ötesine taşıdı. Böylece kabin ortamının daha kapsamlı şekilde ayarlanmasını sağlandı. Klima, arka kabin aydınlatması, pencere güneşlikleri ve koltuk yatırma pozisyonu için kişisel tercihler tek dokunuşla ile seçilebiliyor ve her bir yolcu için ayrı olarak ayarlanabiliyor. Dört koltuklu LM, orta bölmeye entegre edilmiş termal sensörlere sahip. Bunlar yolcuların ve kabinin kızılötesi yüzey sıcaklık taramasını kullanarak hangi seviyede sıcaklığın veya soğutmanın nerede gerekli olduğunu net bir şekilde tespit edebiliyor. Buna göre hassasiyetle kabin ve koltuk sıcaklığı ayarlanıyor. Nanoe-X teknolojisinin kullanılması ise, Lexus Climate Concierge'in kabinde temiz ve sağlıklı hava kalitesini korumasına yardımcı oluyor. Araç içerisindekilerin cildi ve saçı üzerinde nemlendirici etki bırakan klima sistemi, virüsleri, bakterileri ve alerjenleri de engelliyor.

#15
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus’un lüks minivanı LM, Türkiye’de 4 ve 7 koltuklu versiyonlarda Light Edition ve Dark Edition olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Her iki donanımda da Sonik Beyaz, Grafit Siyah, Sonik Titanyum ve Sonik Bordo olmak üzere dört gövde rengi seçeneğinden biri tercih edilebiliyor. Tüm versiyonlarda standart olarak 14 inç dokunmatik multimedya ekran, Lexus navigasyon, Otomatik Park Asistanı, Lexus Safety System+, 19 inç alaşım jantlar, ısıtmalı/havalandırmalı ön ve arka koltuklar, masaj özellikli arka koltuklar, cam tavan, elektrikli güneşlikler ve elektrikli kayar kapılar/bagaj kapağı gibi özellikler yer alıyor. Bunlara ek olarak 7 koltuklu versiyonda standart olarak VIP ikinci sıra koltuklar, 50:50 oranında katlanabilen üçüncü sıra koltuklar, ısıtmalı ahşap ve deri direksiyon, 21 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 14 inç ekran ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı sunuluyor. 4 koltuklu versiyon ise, tamamen yatırılabilen VIP arka koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon, 23 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 48 inç arka ekran, separatör ve buzdolabı ile geliyor. Yeni LM, markanın yeni tasarım dilini zarif bir şekilde farklı bir segmente taşıyor. Kendinden emin görünen şık tasarımı, kolay kullanım ve iyi görüş açılarıyla birleştiren LM, 5.130 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.945 mm yüksekliğe sahip. Cömert genişliği, yüksekliği ve 3.000 mm’lik aks aralığı, arka yolcuların yaşam alanını maksimuma çıkaran noktalar oldu.

#16
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

LM’in kendinden emin görünen ön bölümü, Lexus’un imzası olan ön panjurla bir araya getirildi. Spindle ön panjur şekli, tamponun altındaki ince açıklıklarla entegre edilerek far tasarımını da birbirine entegre ediyor. LM modelinin akıcı hatları, karartılmış ön ve arka sütunlarla vurgulanıyor. Geniş camlar ise ferahlık hissini artırıyor. LM modelinin arka tarafında ise, büyük LEXUS yazısı, şerit halinde şık bir L şekilli ışıklandırma dikkat çekiyor. Büyük kayar kapılar sayesinde araca binmeyi çok daha kolay hale getiriyor. LM, tüm Lexus’lar gibi sürüş deneyimi ön plana alınarak geliştirildi. Lexus Sürüş İmzası’nın temel değerleri olan Konfor, Kontrol ve Güven unsurları, Lexus’un binek araç modellerinde de kullanılan yüksek rijitliğe ve alçak ağırlık merkezine sahip GA-K platformuyla elde edildi. Araç içerisindeki yüksek kalitedeki işçilik ve gelişmiş teknolojiler ise, kişiselleştirilmiş lüksün Omotenashi vizyonunu yansıtıyor. Aracın sürücü odaklı kokpiti, tüm diğer yeni Lexus modelleriyle aynı detaylara dikkat edilerek Omotenashi felsefesine uygun olarak tasarlandı. Tüm kontroller, göstergeler ve bilgi ekranları Tazuna konseptine göre konumlandırıldı. Bu sayede sürücünün sadece çok küçük el ve göz hareketleri yapması yeterli oluyor ve tamamen yola odaklanabiliyor. “Tazuna”, bir binicinin dizginleri nazikçe ayarlayarak at üzerinde sahip olduğu aynı türden sezgisel kontrolü tanımlayan Japonca bir kelimeden geliyor. Bununla birlikte Adaptif Değişken Süspansiyon her yol koşulunda yol kaynaklı sarsıntıların önüne geçerken, Frenleme Postür Kontrolü ve Hassas Durdurma Kontrolü yolcuların frenleme sırasında sarsıntısız seyahat etmelerini sağlıyor. Farklı sürüş modlarına sahip Lexus LM’de ilk kez sunulan Arka Koltuk Konfor Modu ise, arka yolcuları tüm titreşimlerden uzaklaştırarak konfor seviyesini en üst düzeye çıkarıyor.

#17
Foto - Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

LM, yeni NX, RX ve RZ modellerinde de yer alan en yeni nesil Lexus Safety System + aktif güvenlik ve sürücü destek sistemleriyle donatıldı. Bu sistemler çok daha farklı kaza risklerini algılayacak şekilde geliştirildi. Bu sayede bir kazayı önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olmak adına uyarılar verebiliyor; ayrıca gerektiği durumlarda, yönlendirme, frenleme ve çekiş gücü desteği sağlıyor. Bu güvenlik sistemi, sürücüye doğal hisler verecek şekilde ayarlandı. Çalışma kapsamı aynı zamanda sürüş yükünü de düşürerek yorgunluğun azaltılmasına ve sürücünün her zaman dikkatini korumasına katkı sağlıyor. Lexus Safety System + ile donatılan yeni LM, Acil Durum Direksiyon Yönlendirme Desteği ve Adaptif Hız Sabitleyici içeren Çarpışma Önleyici Sistem ile birlikte, daha yavaş şehir trafiğinde daha güvenli sürüş için Proaktif Sürüş Asistanı’na sahip. Sürücü Monitörü, sürekli olarak sürücünün durumunu takip ederek, tepki verilmediği durumlarda aracı yavaşlatabiliyor veya durdurabiliyor. Arka kayar kapılar dahil olmak üzere kapılarda Lexus’un zarif E-latch elektronik kapı açma sistemi yer alıyor. Güvenli Çıkış Asistanı birlikte çalışan sistem, arkadan gelen trafiği algılayarak kapının açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

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