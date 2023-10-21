Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

LM’in kendinden emin görünen ön bölümü, Lexus’un imzası olan ön panjurla bir araya getirildi. Spindle ön panjur şekli, tamponun altındaki ince açıklıklarla entegre edilerek far tasarımını da birbirine entegre ediyor. LM modelinin akıcı hatları, karartılmış ön ve arka sütunlarla vurgulanıyor. Geniş camlar ise ferahlık hissini artırıyor. LM modelinin arka tarafında ise, büyük LEXUS yazısı, şerit halinde şık bir L şekilli ışıklandırma dikkat çekiyor. Büyük kayar kapılar sayesinde araca binmeyi çok daha kolay hale getiriyor. LM, tüm Lexus’lar gibi sürüş deneyimi ön plana alınarak geliştirildi. Lexus Sürüş İmzası’nın temel değerleri olan Konfor, Kontrol ve Güven unsurları, Lexus’un binek araç modellerinde de kullanılan yüksek rijitliğe ve alçak ağırlık merkezine sahip GA-K platformuyla elde edildi. Araç içerisindeki yüksek kalitedeki işçilik ve gelişmiş teknolojiler ise, kişiselleştirilmiş lüksün Omotenashi vizyonunu yansıtıyor. Aracın sürücü odaklı kokpiti, tüm diğer yeni Lexus modelleriyle aynı detaylara dikkat edilerek Omotenashi felsefesine uygun olarak tasarlandı. Tüm kontroller, göstergeler ve bilgi ekranları Tazuna konseptine göre konumlandırıldı. Bu sayede sürücünün sadece çok küçük el ve göz hareketleri yapması yeterli oluyor ve tamamen yola odaklanabiliyor. “Tazuna”, bir binicinin dizginleri nazikçe ayarlayarak at üzerinde sahip olduğu aynı türden sezgisel kontrolü tanımlayan Japonca bir kelimeden geliyor. Bununla birlikte Adaptif Değişken Süspansiyon her yol koşulunda yol kaynaklı sarsıntıların önüne geçerken, Frenleme Postür Kontrolü ve Hassas Durdurma Kontrolü yolcuların frenleme sırasında sarsıntısız seyahat etmelerini sağlıyor. Farklı sürüş modlarına sahip Lexus LM’de ilk kez sunulan Arka Koltuk Konfor Modu ise, arka yolcuları tüm titreşimlerden uzaklaştırarak konfor seviyesini en üst düzeye çıkarıyor.