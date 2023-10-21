Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Lexus’un lüks minivanı LM, Türkiye’de 4 ve 7 koltuklu versiyonlarda Light Edition ve Dark Edition olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Her iki donanımda da Sonik Beyaz, Grafit Siyah, Sonik Titanyum ve Sonik Bordo olmak üzere dört gövde rengi seçeneğinden biri tercih edilebiliyor. Tüm versiyonlarda standart olarak 14 inç dokunmatik multimedya ekran, Lexus navigasyon, Otomatik Park Asistanı, Lexus Safety System+, 19 inç alaşım jantlar, ısıtmalı/havalandırmalı ön ve arka koltuklar, masaj özellikli arka koltuklar, cam tavan, elektrikli güneşlikler ve elektrikli kayar kapılar/bagaj kapağı gibi özellikler yer alıyor. Bunlara ek olarak 7 koltuklu versiyonda standart olarak VIP ikinci sıra koltuklar, 50:50 oranında katlanabilen üçüncü sıra koltuklar, ısıtmalı ahşap ve deri direksiyon, 21 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 14 inç ekran ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı sunuluyor. 4 koltuklu versiyon ise, tamamen yatırılabilen VIP arka koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon, 23 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 48 inç arka ekran, separatör ve buzdolabı ile geliyor. Yeni LM, markanın yeni tasarım dilini zarif bir şekilde farklı bir segmente taşıyor. Kendinden emin görünen şık tasarımı, kolay kullanım ve iyi görüş açılarıyla birleştiren LM, 5.130 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.945 mm yüksekliğe sahip. Cömert genişliği, yüksekliği ve 3.000 mm’lik aks aralığı, arka yolcuların yaşam alanını maksimuma çıkaran noktalar oldu.