Lexus'un ‘Doğuştan Lüks’ yeni LM modeli Türkiye'de

Yeni LM de, markanın tüm modelleri gibi Omotenashi misafirperverlik felsefesiyle tasarlandı. LM’in tüm detayları, Takumi ustaları tarafından kusursuzlaştırıldı. Bu sayede araç, içerisindekilerin her an kendilerini evinde gibi hissedecekleri şekilde geliştirildi. Aynı zamanda mobil ofis olmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerle tasarlanan LM, her şartta en yüksek konforu sağlıyor. Koltuklar mükemmel desteği ve konforu sunarken araç içerisindeki sıcaklık, hava kalitesi, atmosfer ve aydınlatma da her zaman hassasiyetle kontrol edilebiliyor.