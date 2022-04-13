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Spor
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Lewandowski, Bayern Münih'i kurtaramadı

2022-04-13 01:28:05
Lewandowski, Bayern Münih'i kurtaramadı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Villarreal, Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı.

#1
Foto - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başladı.

#2
Foto - İspanyol ekibi Villarreal, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İspanyol ekibi Villarreal, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

#3
Foto - İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0'lık galibiyetin üstünlüğü ile yarı finale yükselen taraf oldu.

İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0'lık galibiyetin üstünlüğü ile yarı finale yükselen taraf oldu.

#4
Foto - Turu getiren gol Samuel'den Karşılaşmada Bayern Münih’in golü’nü 52. Dakikada Robert Lewandowski atarken, Villarreal’e turu getiren gol ise 88’de Samuel Chukwueze’den geldi.

Turu getiren gol Samuel'den Karşılaşmada Bayern Münih’in golü’nü 52. Dakikada Robert Lewandowski atarken, Villarreal’e turu getiren gol ise 88’de Samuel Chukwueze’den geldi.

#5
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