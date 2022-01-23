Kuru eriğin 5 muhteşem faydası

Her gün 5 erik yiyin Kuru erik birçok mikro ve makro element açısından zengindir. Demir, potasyum, kalsiyum, sodyum, ayrıca lif, pektinler, organik asitler, karbonhidratlar, proteinlerle doludur. Bu nedenle, biyolojik olarak aktif maddelerin iyi bir kaynağıdır. Kuru erikteki yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kronik kabızlık yaşlılarda sık görülen bir sorundur ve bebekler için de ağrılı bir sorun olabilir. Kuru erik suyu, yüksek sorbitol içeriği sayesinde müshil görevi görür. Ayrıca içerdiği A vitamini görme üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir ve potasyum, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine ve daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.