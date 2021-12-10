Kur manipülasyonuyla ilgili bomba gerçek ortaya çıktı!

İSRAİL VE SUUD BAĞLANTILI- ABD Başkanı Trump tarafından “müthiş adam” diye tanımlanan Epstein, Yahudi asıllı bir dolar milyarderiydi. ABD’nin önde gelen döviz tüccarı/finansçılarından birisi olan Epstein’in, Wall Street milyarderi Leon Black, Borsa manipülatörü ve renkli devrimlerin mimarı George Soros, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’la bağlantıları vardı. Epstein’in adı daha önce de şaibeli işlemlerle anıldı. Alman Deutsche Bank, Jeffrey Epstein’in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza yedi.