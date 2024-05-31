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Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

2024-05-31 12:55:17
Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

"Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" diyerek Gazze halkının 'yok olmasını' dileyen Azra Kohen kendini aklama çabasına girerek "Ben Müslüman ailede büyüdüm" dedi. Yeniakit.com.tr, Azra Kohen’in kim olduğunu araştırdı. Amcası 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanımızın sokak çağrısına karşı çıkarak FETÖ ağzıyla halkı evde kalmaya zorlayan aynı zamanda Faşist Özdağ’ın Zafer Partisine üye olan Emekli Albay Erdal Sarızeybek. Kocasının ailesi ise tam bir skandal. Ucu MOSSAD’a kadar uzanıyor. GELİN BU HİKAYEYİ BİRLİKTE OKUYALIM…

8
#1
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

Türkiye günlerdir Azra Kohen’in Filistin’li ebeveynler için kullandığı o iğrenç konuşmalara odaklandı. İlk sözleri Türk Milletinden tepki görünce minareye kılıf ararcasına ikincisini yaptı. "Yavrusunu koruyamayan herkesin ölmesini diliyorum." diyerek çocuk katili İsrail'i değil, Filistinli anne babaları suçladı.

#2
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

Yüreği İsrail aşkıyla atan bazı gazeteler ise katil aşığı Azra Kohen’i aklama yarışına girdi. Azra Yahudi değil aslında bir Türk’tür.

#3
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

O Müslüman bir ailede yetişmiştir. Yahudi olan kocasıdır.” Türünden yazıp çizildi.

#4
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

Yeniakit.com.tr, Türkiye’nin duyarlı olduğu bu konuyu ele alarak küçük bir araştırma yaptı. Azra Kohen’in hem baba tarafından hem de kocası tarafından nasıl bir çevrede yetiştiğini görünce kamuoyunda infial oluşturan sözlerinin neden söylendiği de aşikar oldu. Şimdi bunu hep birlikte görelim.

#5
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

EMEKLİ ALBAY 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü bir darbe teşebbüsünde bulundu. O zamanki adı Boğaziçi köprüsü olan 15 Temmuz şehitler köprüsünü tuttular. Devletin en stratejik noktalarını bombalayarak asker ve polisimizi şehit ettiler. ABD’nin gölgesinde sümüklü bir adamın emirleriyle TBMM’ne bomba yağdırdılar. İşte o zaman Cumhurbaşkanımız insanları sokağa davet etti. Türk milleti akın akın darbecilerin önünde set oldu. İşte tam bu sırada Emekli bir albay FETÖ’ye çanak tutarak” Sakın sokağa çıkmayın” diye bir çağrı yaptı. İşte o asker eskisinin adı Erdal Sarızeybek’tir. Onun konumuzla ne ilişkisi olduğunu bu yazının sonunda göreceksiniz.

#6
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

KOCASI SADOK KOHEN KİMDİR? Yazımıza Azra Kohen’in kocası ve kocasının ailesinden başlayalım. Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen’dir. Sadok ise gazeteci Sami Kohen’in oğludur. Babasına, Sami Kohen’e geçmeden önce Sadok Kohen’i nereden tanıdığımıza bir bakalım.

#7
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

Sadok Kohen, Türkiye'nin en büyük online poker girişimi haline gelen ‘oyunsalonu.com’un sahibi ve dünyanın ilk sosyal bahis girişimi ‘tuttur.com’un ortaklarındandır. (Kumar oynama sitesi) Hani bilgisayarda film izlerken ya da herhangi bir çalışma sırasında önünüze ‘pat’ diye çıplak kızların geldiği ve bahis oynamasını isteyen kızlar var ya onlar işte. Ahlaksızca sizi kumar oynamaya teşvik eden site. Sadok Kohen ayrıca Ayrıca, bwin.com'da inovasyon sorumlusu olarak görev aldı ve birçok melek yatırım gerçekleştirdi. Bu olaydan sonra site kapatılmış olmalı çünkü erişim yok. Şu anda WynnBET markası altında Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital strateji geliştiriyor ve kişisel blogunda da yazılarını paylaşıyor.

#8
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

AZRA KOHEN’İN KOCASI Azra Kohen isimli kişinin kocası Sadok Kohen. Kohen’in uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin yöneticileri arasında olduğu ve yargılandığını biliyor muydunuz? Uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin yöneticileri arasında olduğu ve yargılanan bir sahtekar olduğunu biliyor muydunuz? Azra Akın'a ve eşine tepkiler büyüyor...

#9
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

IRKÇI AZRA "Yavrusunu korumayan, ‘yem eden’ hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" sözlerini kullanan. Kohen, bir başka yorumunda ise Filistinlileri aşağılayarak ‘Soylarında ciddi bir problem var’ ifadeleri ile ırkçılık yaparken kocasının ne haltlar karıştırdığından haberi vardır.

#10
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

SAHTEKAR SADOK Şimdi sıkı durun. İçişleri Bakanlığı; 2007 yılının Kasım ayında, 'Game Over - Oyun Bitti’ adı altında operasyon düzenlemiş, aralarında Sadok Kohen'in de olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Savcılığın iddiasına göre suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuştu ve Sadok Kohen de o örgütün yöneticilerindendi.

#11
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

OYUN SALONU.COM Suç işlemek için örgüt kurduğu öne sürülen şebeke; zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamıştı. Bu imkan ise Sadok Kohen'in başarı öyküsü olarak anlattığı ve bizzat kendisinin kurduğu oyunsalonu.com üzerinden verilmişti.

#12
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

2 YILDAN 7YIL 9 AYA KADAR HAPİS Bu internet sitesi üzerinden öncelikle 3 Alman vatandaşının sisteme girişi tespit edildi. Tespit, Almanya Federal Cumhuriyet Gümrük Kriminal Dairesince yapıldı. Sitede kumar oynamak isteyenlerin, paravan şirketlere para yatırmaları istendiği ve bu yöntemle kara para akladıkları görüldü. Bunun üzerine Türkiye ile iletişime geçildi ve suç örgütünün düğümü çözüldü. Sadok Kohen'in örgütün tepe isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından 2 yıldan 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

#13
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

SADOK’UN BABASI SAMİ KOHEN KİMDİR? Azra’nın kayınpederi Sadok Kohen’ in babası Sami Kohen’dir. Sami Kohen 1928 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sami Kohen Milliyet gazetesinin dış politika yazarıydı. 2021 yılında öldü. Bizim Türk yazar olarak tanıdığımız bu zat Türkiye'de Sami ismini kullanırken yabancı gazetelere de "Samuel Kohen" adıyla yazılar yazardı. Biz ne zaman uyanacağız da Müslüman ve Türk olarak bildiğimiz ünlü kişilerin aslında İsrail ajanı ve Yahudi olduğunu anlayacağız! Sami Kohen ’in babası yani Sadok Kohen’in Büyükbabası da gazetecilik yapmış Albert Kohen’dir. 1949 senesinde St. Benoit’dan mezun olmuştur. Bir yıl sonra ise İstanbul Üniversitesi’nin yeni açılan Gazetecilik Fakültesi Enstitüsü’ne girmiş ve mezun olmuştur. Kohen Ailesinin soyundan gelen aslen Yahudi kökenli ve Türk vatandaşı olduğu bilinmektedir.

#14
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

KOHEN AİLESİ? Bakın, Gazze’li anne ve babalara “Çocuklarınızı öldürüyorsunuz” deyip Katil Siyonist İsrail için tek bir söz etmeyen ve yazar olarak bildiğimiz Azra Kohen’den nerelere geldik. Azra’nın baba tarafından amcası Erdal Sarızeybek’in 15 temmuz gecesi FETÖ için yırtınmasından Kohen ailesine girmesine kadar neler oldu pek bilmiyoruz. Sarızeybek’in bu Kohen ailesi ile ne gibi bir ilişkisi var şu an için bundan habersiziz ama Kohen ailesinin ucunun nerelere kadar uzandığını gayet iyi bilmekteyiz.

#15
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

AZRA KOHEN’İN EŞİNİN SÜLALESİNDE KİMLER VAR? Kohen ailesinin her bir ferdi önemli yerlerde görev yapıyor. Albert Kohen’in ünlü bir yazar olduğunu biliyoruz. Onun oğlu Sami Kohen’in ha keza öyle. Milliyet gazetesinin bir köşesini tutarak İsrail aleyhine tek bir satır yazmayan Türk örf adet ve geleneklerinden bi haber ünlü bir yazar olduğunu biliyoruz. Gelini Azra’da çok ünlü biri. Yazdığı kitaplar sürekli basında nasıl oluyorsa kitapları ‘Fİ’ dizi bile yapılabiliyor. Bunlar nasıl olup ta bu kadar ünlü olup böyle boy gösteriyor. Bunların arkasında kim var?

#16
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

YOSSİ KOHEN KİMDİR? Yossi Kohen bu ailenin önemli fertlerinden biri. Yani Türkiye’de istediğini ünlü yapabilecek bir kapasiteye sahip. 1961 senesinde aslen Müslüman Filistin topraklarında bulunan Kudüs'te dünyaya geldi. 1982 senesinde İsrail Gizli Servisi Mossad bünyesine dahil oldu. Mossad bünyesinde katıldığı bazı kirli operasyonlardan dolayı İsrail Savunma Ödülü aldı. Bak sen Kohen ailesinin bu ferdine! Daha yetmedi… 2013 senesinin Ağustos ayında İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak da görev yaptı, 2015 senesinin Aralık ayında da Mossad direktörü olarak atandı. Vay vay vay… Azra Kohen’in beş para etmez kitaplarının neden popüler olduğu neden dizi ve film yapıldığı şimdi anlaşılıyor.

#17
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

ŞİMDİ GELELİM BABA TARAFINA Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söylemek sizce akıl karı mı? Hangi anne ve baba İsrail’in bomba atacağı yere ölsün diye gidip çocuğunu bırakıp kendisi saklanır. Sonra da öldüğüne sevinerek fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşır. Böyle bir şey mümkün müdür? Bunları söyleyen bir yazarın! Kitapları nasıl olur da çok satar? Ey Türk milleti uyanın artık!!!

#18
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

15 TEMMUZ GECESİ Yıl 2016… Saat, 02:37 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece. ABD’nin köpekliğini yapan FETÖ bağımlısı Nato uzantılı vatan hainleri memleketi ele geçirmek istiyor. Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker Türkiye'ye darbe girişiminde bulunuyor. TSK'nın resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade ediliyor. Ama işleri biraz ters gitmekte çünkü cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Türk milleti sokaklara dökülmüş ve darbeye direniyor. Darbenin başarıya ulaşması için sokaktaki insanların evlerine dönmesi gerekiyor.

#19
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

ASLA DIŞARI ÇIKMAYIN!!! İşte o gece yarısında emekli bir albay bu tehlikeyi görerek bilgisayar başına geçip kısaca şu çağrıyı yapıyor: “Camiler halkı sokağa çağırıyor yazıklar olsun! Sen Cumhurbaşkanısın be adam, devlet sende emir sende… Aklı selim olan asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasını! Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın!”

#20
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

O emekli albayın adı Erdal Sarızeybek! Sarızeybek’in konumuzla ne ilgisi var demeyin. O emekli Albay’ın Azra Kohen’in yeğeni olduğunu yazmıştık. Sarızeybek ile Azra Kohen’in yani amca ile yeğenin paylaşımlarındaki ortak noktaya dikkat edin.

#21
Foto - Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

Her iki paylaşımda da anlatılan olay aynı. Azra, İsrail katliam yapacak karşı koymayın derken amcası da Darbe yapılıyor sokağa çıkıp karşı koymayın demiyor mu? Karar Türk milletinin.

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Yorumlar

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EVET BENDE YAVRULARI ÖLDÜREN TÜM YAHUDİLERİN YOK EDİLMESİNİ İSTİYORUM İYİ BİR KILIF BULMUŞMUYUM KOHEN SİYONİST

Toshiba

Katıksız ve katkısız gavur bunlar.
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