Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?

AZRA KOHEN’İN EŞİNİN SÜLALESİNDE KİMLER VAR? Kohen ailesinin her bir ferdi önemli yerlerde görev yapıyor. Albert Kohen’in ünlü bir yazar olduğunu biliyoruz. Onun oğlu Sami Kohen’in ha keza öyle. Milliyet gazetesinin bir köşesini tutarak İsrail aleyhine tek bir satır yazmayan Türk örf adet ve geleneklerinden bi haber ünlü bir yazar olduğunu biliyoruz. Gelini Azra’da çok ünlü biri. Yazdığı kitaplar sürekli basında nasıl oluyorsa kitapları ‘Fİ’ dizi bile yapılabiliyor. Bunlar nasıl olup ta bu kadar ünlü olup böyle boy gösteriyor. Bunların arkasında kim var?