2024-05-31 12:55:17 Kohen ailesinin Siyonist gelini! İşin ucu Mossad’a kadar uzanıyor. Erdal Sarızeybek bu işin neresinde?
"Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" diyerek Gazze halkının 'yok olmasını' dileyen Azra Kohen kendini aklama çabasına girerek "Ben Müslüman ailede büyüdüm" dedi. Yeniakit.com.tr, Azra Kohen’in kim olduğunu araştırdı. Amcası 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanımızın sokak çağrısına karşı çıkarak FETÖ ağzıyla halkı evde kalmaya zorlayan aynı zamanda Faşist Özdağ’ın Zafer Partisine üye olan Emekli Albay Erdal Sarızeybek. Kocasının ailesi ise tam bir skandal. Ucu MOSSAD’a kadar uzanıyor. GELİN BU HİKAYEYİ BİRLİKTE OKUYALIM…