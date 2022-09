Veasna'nın kıyamet iddiasına inananların sayısının 20 binleri bulması akıllara bir kez daha 'Don't Look Up' filmini getirdi. Geçen yılın son günlerinde yayınlanan 'Don't Look Up' filmi başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede ses getirmeyi başarmış, yakaladığı ivmeyle birlikte Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film' dalında Oscar adaylığı dahi kazanmıştı. Başrollerinde Oscar ödüllü iki isim, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın yer aldığı film sadece bilim kurgu hayranlarının değil, sinema tutkunu olan herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.