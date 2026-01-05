  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar
Giriş Tarihi:

Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Japonlar, kışın ısınmak için kotatsu kullanıyor? Japan uzmanların tavsiye ettiği bu gerekçelerle ihtiyaç duyulmuş, bu işlemler yapılmış! insan vücudunu ısıtan bu yöntem kimilerine göre hiçbir şey çağrıştırmıyor olsa da destek sağlanıyor. Battaniyenin altına girmeyen hem doğal hem dost Japonlar kış aylarında nasıl ısınıyor? Japon uzmanlar tavsiyeyi verdi.

#1
Foto - Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Kış aylarında sabah yataktan kalkmak ne kadar zor geliyorsa, akşam eve döndüğümüzde ısınmak için battaniyenin altına girmek de o kadar keyiflidir. Hem doğal hem dost Japon kültüründe bu keyfi bir üst seviyeye taşıyan, hatta tüm aileyi tek bir noktada toplayan harika bir icat var Kotatsu.

#2
Foto - Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Japon filmlerine aşina olanların sıkça karşılaştığı bu Japon ısınma masası, basit bir mobilya gibi görünse de bacı kış aylarının en büyük kurtarıcısı. Peki altına girenin bir daha çıkmak istemediği Kotatsu nedir ve nasıl bir mekanizmaya sahip? Bu doğal destek ise en kritik nokta. Sırrı ne? Nasıl Etki Ediyor? Kotatsu, temel olarak alçak bir masa iskeleti, üzerine serilen kalın bir yorgan (futon) ve en üstte yer alan masa tablasından oluşur. Ancak işin "sihirli" kısmı masanın altına gizlenmiştir. Masanın alt kısmına monte edilen bir elektrikli ısıtıcı, yorganın hapsettiği ısı sayesinde içeride saunanın konforlu hâlini yaratır.

#3
Foto - Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Eskiden kömürlü haznelerle (horigotatsu) ısıtılan bu sistem, günümüzde tamamen elektrikli ve güvenli bir hâle gelmiştir. Japon kültürü içerisinde sadece bir ısınma aracı değil, aynı zamanda sosyalleşme alanıdır. Akşam yemeği yenir, televizyon izlenir, hatta çoğu zaman sıcaklığın rehavetiyle altında uyuyakalınır. Enerji tasarrufu konusunda da oldukça cimri olan bu icat, tüm evi ısıtmak yerine sadece yaşam alanını ısıtmayı hedefler,olumlu yönde etkiler, yardımcı olur Japoncada bu masanın yarattığı rehaveti anlatan özel bir tabir bile var: Kotatsu muri. Kabaca çevirmek gerekirse "Kotatsu'dan çıkmak imkânsız" anlamına geliyor. Sıcaklığın verdiği o mayışma hissiyle planların iptal edilmesi, o an yapılması gereken işlerin "yarın yaparım" diyerek ertelenmesi bu kültürün bir parçası. Sadece insanlar değil, evdeki evcil hayvanlar için de bu masanın altı kış aylarının vazgeçilmezidir. Eğer bir gün yolunuz Japonya'ya düşer ve bir eve misafir olursanız, masanın altında bacaklarınıza sürtünen mırıl mırıl bir kediyle karşılaşmanız işten bile değildir. Japonya’da uzun yıllardır kullanılan elektrikli halılar ve battaniyeler, doğrudan temasta bulunduğu kişiyi ısıtıyor. Enerji tasarrufu sağlayan bazı modeller, yalnızca temas edilen bölgeyi ısıtarak gereksiz elektrik tüketimini de önleyebiliyor.

#4
Foto - Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Diğer yöntemler ise; Japon kültüründe uzun yıllardır kullanılan ‘yutanpo’, sıcak su ile doldurulan metal su torbaları diye tanımlanabilir. Gaz ocaklarında ısıtılabilmesiyle elektrik harcamayan bu yöntem, ekonomik bir ısınma alternatifi sunabilir. Battaniye, sıcak havanın dışarı kaçmasını engelleyerek masanın altındaki alanda ısıyı koruyor. Japonlar kış aylarında özel termal giysiler kullanarak ısı kaybını minimuma indirmek konusunda önemli bir adım atıyor

