Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 'kuş cenneti' Arin Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

#1
Foto - Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu

Her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde bu kez manzarayı kuş sesleri değil, buz sessizliği belirledi.

#2
Foto - Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte göl yüzeyinde oluşan kalın buz tabakası, kışın en sert günlerinin yaşandığını gözler önüne serdi.

#3
Foto - Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu

Yetkililer, soğuk hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtirken, özellikle kuş türlerinin beslenme alanlarında daralma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Doğal güzelliğiyle her mevsim farklı manzaralar sunan Arin Gölü, donmuş haliyle de güzel görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu

Bölge sakinlerinden Fırat Uğur, Arin Gölü'nün bu denli donmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederek, kış mevsiminin bu yıl oldukça sert geçtiğini dile getirdi.

