Kış sert yüzünü gösterdi! Kuş cenneti tamamen dondu
Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 'kuş cenneti' Arin Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.
Her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde bu kez manzarayı kuş sesleri değil, buz sessizliği belirledi.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte göl yüzeyinde oluşan kalın buz tabakası, kışın en sert günlerinin yaşandığını gözler önüne serdi.
Yetkililer, soğuk hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtirken, özellikle kuş türlerinin beslenme alanlarında daralma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Doğal güzelliğiyle her mevsim farklı manzaralar sunan Arin Gölü, donmuş haliyle de güzel görüntüler oluşturdu.
Bölge sakinlerinden Fırat Uğur, Arin Gölü'nün bu denli donmasının nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederek, kış mevsiminin bu yıl oldukça sert geçtiğini dile getirdi.
